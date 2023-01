Randalierer im Brasilien-Trikot

Glasscherben und Trümmer übersäen den Eingang des brasilianischen Kongresses, als am Sonntag Randalierer in das Gebäude eindringen - viele davon tragen das gelbe Trikot der Seleçao. Und das ist kein Zufall. Sie tragen das Trikot, um ihre Unterstützung für den abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro zu signalisieren.

"Heute sieht man Bolsonaristas, die das Trikot der Nationalmannschaft tragen, als wäre es ihr eigenes", erklärt Jamil Chade, ein brasilianischer Autor und Journalist. "Als wäre es das Trikot einer politischen Partei in Brasilien."

Brasiliens Trikot ist eine Ikone im Weltfußball. Das kanariengelbe Shirt repräsentiert das erfolgreichste Team der WM-Geschichte und verband das Land jahrelang in der Leidenschaft für den Fußball. Aber inzwischen hat die politische Symbolik des Trikots die Fans der Nationalmannschaft entfremdet und die Nation gespalten.

Vom Symbol der Einheit zum politischen Statement

Noch 2014, im Umfeld des WM-Turniers in Brasilien gingen tausende Menschen in Gelb auf die Straßen der großen Städte, um gegen die Regierung um die damalige Präsidentin Dilma Rousseff zu protestieren, der sie Korruption im Umfeld der WM anlasteten. "Als die Korruptionsskandale ausbrachen, gab es fast sofort die Reaktion, das Trikot der brasilianischen Nationalmannschaft zu tragen, um zu sagen: Ich bin gegen Korruption, weil ich Brasilianer bin", sagt Chade.

Aber die Proteste, die sich ursprünglich gegen hohe Ausgaben für den öffentlichen Nahverkehr und die WM-Kosten richteten, gingen nach dem Ende des Turniers weiter. 2015 forderten Demonstranten, die das Trikot trugen, die Amtsenthebung Rousseffs. Sie wurde schließlich aus dem Amt gedrängt. 2018 waren die gelben Trikots dann wieder auf den Straßen des Landes zu sehen, nur waren sie diesmal von Unterstützer-Gruppen des damaligen Präsidentschaftskandidaten Bolsonaro vereinnahmt worden.

Seine Kampagne war darauf angelegt, sich nationale Symbole wie die Flagge, die Hymne und das berühmte gelbe Trikot Brasiliens zu eigen zu machen. "Daraus hat sich eine Bolsonarista-Bewegung entwickelt, die heute tief im Land verwurzelt ist", sagt Chade.

Tränengas und Schlagstöcke: es dauert Stunden, bis die Polizei die Lage in Brasilia beruhigen kann

Gelb und Grün sind die Schlüsselfarben bei Bolsonaros Kundgebungen, wobei seine Anhänger das brasilianische Trikot tragen, um politische Loyalität zu zeigen, und damit Fußballfans zwingen, das Trikot abzulegen, um nicht mit dem Politiker in Verbindung gebracht zu werden. Bolsonaros Kritiker sagen, dass das ikonische Trikot durch seine enge Verbindung mit der rechtsextremen Bewegung seinen Glanz und seine einstige einigende Wirkung verloren habe.

"Ich möchte über den Stolz sprechen, den ich empfand, als ich das gelbe Trikot Brasiliens trug. Das Trikot der Seleçao war immer auf der Seite von Demokratie, Gerechtigkeit und Freiheit", sagte Ex-Nationalspieler Walter Casagrande, der im brasilianischen WM-Kader von 1986 war. "Vor etwa vier Jahren wurde es von antidemokratischen, rassistischen, homophoben und bigotten Gruppen entführt. In dieser Position war es noch nie", sagte Casagrande während eines Videos, das er 2020 über Instagram veröffentlichte.

Bolsonaro und die Unterstützung aus dem Fußball

Andere ehemalige Spieler wie Ronaldinho und Rivaldo haben jedoch offen ihre Sympathie für Bolsonaro gezeigt. Auch noch aktive Profis wie Felipe Melo und Lucas Moura haben angekündigt, den rechtsextremen Politiker zu unterstützen. Neymar, Brasiliens Starspieler, gilt als einer der prominentesten Bolsonaristas. Nur wenige Tage vor den Wahlen hat er ein Video auf TikTok geteilt, in dem er dazu aufruft für Bolsonaro zu stimmen. Ende Oktober 2022 trat er sogar als besonderer Gast während eines Bolsonaro-Livestreams auf.

"Die Weltmeisterschaft rückt näher, also wäre alles wunderbar, wenn Bolsonaro wiedergewählt würde, Brasilien die Weltmeisterschaft gewinnen würde und alle glücklich sein würden", sagte Neymar damals während der Veranstaltung. Der Spieler versicherte Bolsonaro sogar, dass er ihm sein erstes Tor bei der Weltmeisterschaft in Katar widmen würde. Er werde jubeln, indem er zwei Finger an jeder Hand hochhalte und eine 22, Bolsonaros Wahlurnencode, anzeige. Dieses Versprechen hielt Neymar letztlich aber doch nicht, nachdem Bolsonaro einen Monat vor der WM in Katar die Stichwahl gegen Lula da Silva verloren hatte.

Ringen um das gelbe Trikot

Unterdessen ist ein Kampf um die Bedeutung des Trikots entbrannt. Eine Reihe von Werbekampagnen ist im Gange, um das Trikot von der extremen Rechten zurückzuerobern. Populäre brasilianische Künstler wie Rapper Djonga und Sängerin Ludmilla tragen das gelbe Shirt auf der Bühne und inspirieren die Fans, es ihnen gleichzutun. Sogar der gewählte Präsident Lula forderte die Brasilianer auf, ihre Trikots zu tragen "Wir müssen uns nicht schämen, das grün-gelbe Trikot zu tragen", ließ er via Twitter vor Beginn der WM verlauten. "Das Trikot gehört keiner politischen Partei, es gehört dem brasilianischen Volk."

Durch den Sturm auf die Hauptstadt Brasilia Anfang Januar haben diese Bemühungen einen herben Dämpfer erhalten. Brasiliens legendäres Trikot, das jahrelang als Symbol des Sieges galt, ist nun auch untrennbar mit diesem Angriff auf die Demokratie verbunden.

Aus dem Englischen adaptiert von: Jens Krepela