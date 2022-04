Mit Rammstein in die Beauty-Klinik

Rammstein und Schönheit - das sind erstmal zwei Begriffe, die nicht ganz zusammenpassen. Die Band fällt eher durch martialisches Auftreten, Feuer, Rauch und grimmig geschminkte Gesichter auf als durch geschniegeltes Aussehen. Auch wenn die sechs Bandmitgliederschon mal Anzug tragen - ihren Gesichtern sieht man die Jahre an, immerhin sind fast alle Mitte bis Ende 50. Bisher schienen die Musiker nicht mit ihrem Alter zu hadern. Das ändert sich jetzt. Wie viele andere Persönlichkeiten - von Filmstars bis B- und C-Promis - begeben sie sich unter das Messer eines Schönheitschirurgen.

Ein Aprilscherz und jede Menge Botox

Nun, nicht ganz. Die Operateure heißen in diesem Falle eher Photoshop und Instagram; hier postet die Band anlässlich ihrer neuen Single "Zick Zack" Bilder der Musiker, deren Gesichter durch OPs und jede Menge Botox verunstaltet sind.

Gesichts-OP per Photoshop: Die Musiker von Rammstein

Das Ganze begann mit einem Aprilscherz - am 1. April verkündete die Band ihr neuestes Projekt: Die "Zick Zack Beauty Klinik" in Berlin. Der Gag war schnell durchschaut, die Klinik gibt es natürlich nicht, wohl aber die dazu gelieferte Telefonnummer. Wer die anruft, kann neben dem Veröffentlichungstermin am 7. April um 18:00 CET einen kleinen Textauszug sowie ein paar Takte aus der neuen Single hören. Und da wissen Fans schon, was sie erwarten dürfen: Den Rammsteinsound, den sie kennen. Harte Gitarrenbretter, noch härtere Drums und die knackigen Keyboards, dazu Till Lindemanns einzigartigen Sprechgesang. Mit tiefer und unheimlicher Stimme erzählt er von "Reiterhosen" und anderen vermeintlichen Übeln, die sich Menschen in Schönheitskliniken wegoperieren lassen.

Dass bei allzu häufigen Besuchen in der Beauty Klinik auch Gesichter nahezu entmenschlicht werden, zeigen die Instagram-Bilder der Band - sie kommen einem irgendwie bekannt vor; derartige Bilder begegnen einem oft beim Blick in die Klatschpresse. Rammstein-Bassist Oliver Riedel hat eine frappierende Ähnlichkeit mit dem mehrfach operierten deutschen Designer Harald Glööckler, der sich selbst durch seine OPs zur Kunstfigur gemacht hat.

Der Designer Harald Glööckler

Gesellschaftskritik als Provokation

Wie so oft setzen sich Rammstein hier mit einem Gesellschaftsthema auf ihre ganz eigene provokante Art und Weise auseinander. Als 2019 die Single "Deutschland" erschien, war das Aufsehen groß. In einem Teaser-Video stehen Rammstein-Frontmann Till Lindemann und drei seiner Bandmitglieder nebeneinander aufgereiht an einem Galgen, jeder mit einem Strick um den Hals und in gestreifte Sträflingskluft gekleidet, einer trägt den gelben "Judenstern". Es ist klar: Die Szene stellt eine Exekutionsszene in einem NS-Konzentrationslager dar. Damit war für viele die Grenze der Kunstfreiheit und des Geschmacks überschritten.

Als das komplette Video erschienen war und klar wurde, dass es sich bei dieser Szene um die Darstellung einer von vielen Episoden aus der deutschen Geschichte handelte, beschäftigten sich auch Forschende mit dem Lied und seiner Bedeutung. Der deutsche Medienwissenschaftler Joachim Trebbe sagte damals im DW-Interview, "Deutschland" sei "ein Lied über das zwiespältige Verhältnis zu einem Deutschland, in dem die Leute leben, die darüber singen. Und darüber, was dieses Deutschland in seiner bisherigen geschichtlichen Entwicklung so angestellt hat." Dabei finde allerdings keine Verherrlichung oder kein Missbrauch von irgendwelchen Symbolen statt.

Rammstein ohne Zündstoff wäre nicht Rammstein

Die ganze Bandgeschichte durchzieht ein quasi blutroter Faden: Es geht immer um die Abgründe der menschlichen Seele, des menschliches Daseins. Sex, Gewalt, Wahnsinn, Angst und Tod sind die Themen - und allein der Bandname erinnert an ein furchtbares Unglück: Im August 1988 stießen bei einer Flugschau auf der US-Militärbasis Ramstein zwei Flugzeuge zusammen, 35 Menschen starben in den Flammen, weitere 35 starben an den Folgen ihrer schweren Brandverletzungen im Krankenhaus.

Ein Song auf der ersten Rammstein-Platte "Herzeleid" hat folgenden Text: "Rammstein - Ein Mensch brennt. Rammstein - Fleischgeruch liegt in der Luft. Rammstein - Ein Kind stirbt. Rammstein - Die Sonne scheint. Rammstein - Ein Flammenmeer." Auf Konzerten zündete sich Till Lindemann im Asbestmantel während des Songs an.

Till Lindemann in Flammen

Gleiche Platte, noch mehr Tabuthemen: "Weißes Fleisch" thematisiert Pädophilie, in "Heirate mich" gräbt ein Nekrophiler die Leiche seiner Frau aus, um mit ihr Sex zu haben. Im Refrain heißt es "Hei-hei-heirate mich", was auch gerne als "Heil!"-Rufe interpretiert wurde - die Band hatte nicht zuletzt auch durch den teutonischen Gesang von Till Lindemann mit rollendem R schnell den Ruf als Nazi-Kapelle weg.

Rammstein ist keine Nazi-Band

In nunmehr 28 Jahren Bandgeschichte konnten Rammstein diesen Vorwurf weitgehend beiseite räumen. Doch vielen Kritikern stoßen die immer noch krassen Tabubrüche der Band und auch des Sängers Till Lindemann auf Solopfaden übel auf.

Rammstein - die dunklen Götter des Rock'n'Roll Der Musik gewordene Albtraum Rammstein haben es geschafft, alles in ihrer Musik zu vereinen, was Menschen unglücklich machen kann: Bei ihnen geht es um Gewalt, Ekel, Mordphantasien, Kannibalismus, Horror. Grenzüberschreitung als purer Genuss. Sie kennen keine Tabus. Die Provokation wird gefeiert. Von der Band und ihren Fans. Rammstein sind einzigartig - und sie sind Weltstars.

Rammstein - die dunklen Götter des Rock'n'Roll Die Söhne des Ost-Punk Die Bandmitglieder stammen aus Ostberlin und Schwerin. Ihre musikalischen Wurzeln: Punk und Underground der DDR. Flake Lorenz (keyb) und Paul Landers (git) spielten u.a. bei "Feeling B.", Sänger Till Lindemann und Richard Kruspe (git) bei "First Arsch", Oliver Riedel (bs) war bei der Speed-Folk-Truppe "The Inchtabokatables", und Christoph Schneider trommelte bei "Die Firma".

Rammstein - die dunklen Götter des Rock'n'Roll Der Schein trügt Eigentlich sehen die Jungs doch ganz nett aus. 1995, als dieses Foto entstand, gab es die Band erst seit einem Jahr. Die erste LP "Herzeleid" war draußen und kam mit schaurigen Texten daher. Kindesmissbrauch ("Weisses Fleisch") und Nekrophilie ("Heirate mich"), alles in härteste Gitarrenriffs, ein gnadenloses Schlagzeug und knackigen Elektrosound verpackt. Platz 6 in den deutschen Albumcharts.

Rammstein - die dunklen Götter des Rock'n'Roll "Gott weiß, dass ich kein Engel bin" 1997 kam der Durchbruch mit "Engel". Das Video dazu lief auf MTV und Viva rauf und runter. Inspiriert war es vom Tarrantino-Schocker "From Dusk Till Dawn". Das zweite Album "Sehnsucht" erhielt Platin. Nicht nur in Deutschland. Auch in den USA gab es Edelmetall für eine Million verkaufte Platten. Dort sind Rammstein vor allem mit dem Soundtrack zum David-Lynch-Film "Lost Highway" durchgestartet.

Rammstein - die dunklen Götter des Rock'n'Roll Im Hawaiihemd gegen Fremdenhass Sind sie nicht putzig? Als Surfboys mit hübschen Bikinimädchen stehen Rammstein am kalifornischen Strand und singen über das Fremde, das nirgendwo willkommen ist. Die fröhlichen Bilder beißen sich mit dem harten schnellen Industrial-Beat. Am Ende des Clips zu "Mein Land" (2011) endet die bonbonfarbene Beachparty wieder im gewohnten Rammstein-Look mit Feuer und bösen Gesichtern.

Rammstein - die dunklen Götter des Rock'n'Roll Gemeinsam haben sie nur das rollende "r" Als der deutsche Volksmusikstar Heino ins Rockfach wechselte, coverte er bekannte deutsche Rock- und Popsongs. Darunter Rammsteins "Sonne". Rammstein holten Heino 2013 auf die Bühne von Wacken. Vor 75.000 Metallern, umgeben von Flammen und und Rauch, trug Heino den Song mit Rammstein zusammen vor. Und wirkte leicht erschreckt. Die Zeitung "Metal-Hammer" twitterte damals: "Wusste Heino, wo er ist?"

Rammstein - die dunklen Götter des Rock'n'Roll Zum zweiten Mal Leinwandhelden Am 24. September 2015 feierte der erste Rammstein-Konzertfilm aus dem New Yorker Madison Square Garden zusammen mit der Doku "Rammstein in Amerika" Kinopremiere. Die dazu gehörige DVD eroberte in 13 Ländern Platz 1 der DVD-Charts. Mit den USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland knackten Rammstein vier der fünf größten Musikmärkte der Welt.

Rammstein - die dunklen Götter des Rock'n'Roll Siebtes Album "Rammstein" mit einem weiteren Tabubruch Am 17. Mai 2019 erschien das erst siebte Studio-Album - dafür hatten die Rammstein-Musiker es vor der Veröffentlichung ordentlich medial krachen lassen. Ein Video, das den Holocaust thematisiert - und schon waren Rammstein in aller Munde.

Rammstein-Musiker unterm Messer? Drei Jahre nach dem letzten Album kommt im April 2022 das achte Studio-Album "Zeit". Die Single "Zick Zack" thematisiert den Schönheitswahn. Für die Werbekampagne im Netz hat die Band ihre Musiker ordentlich "photoshoppen" lassen. Ab Mai 2022 geht's mit dem neuen Album im Gepäck nach zweimaliger Verschiebung endlich auf Europa- und Amerika-Tour.



Davon lassen sich die Berliner nicht beeindrucken. Sie machen ihr Ding, denn so wie sie sind, werden sie von ihren Millionen Fans auf der ganzen Welt gemocht. Selbst wenn sie leisere Töne anschlagen, wie in dem zuletzt erschienenen Song "Zeit" (März 2022), haben sie ihre Faszination nicht verloren. Und so funktionieren die Werbekampagnen für neue Alben und Singles jedes Mal aufs Neue hervorragend. So auch gerade wieder geschehen im Zuge der Promotion für das neue Album, das am 29. April erscheinen wird.

Trackliste per Geocaching

Die Band hatte ein kleines Video gepostet, in dem es hieß, elf "Zeit"-Kapseln seien rund um den Globus versteckt. Auf der Rammstein-Webseite gab es die Koordinaten - und weltweit machten sich Rammstein-Fans mit GPS-Geräten auf die Suche. Tatsächlich konnte man von Australien bis Finnland, von Mexiko bis ins ostdeutsche Brandenburg unter den entsprechenden Koordinaten eine Box mit einem QR-Code finden, der dann einen der Songtitel enthüllte.





Wie so oft spielen Rammstein - oder besser deren PR-Agentur - mit den Fans, machen es unglaublich spannend und interessant - und letztendlich - so hat es bei den letzten sieben Studioalben wunderbar geklappt - werden die Fans auch mit diesem neuen, dem achten Album belohnt werden. So versprechen zumindest die Titel: Wo Rammstein draufsteht, ist auch Rammstein drin: "Armee der Tristen", "Schwarz", "Giftig", "Meine Tränen", "Angst", "Lügen" - und neben "Zeit" auch "Zick Zack".

Von der Live-Tauglichkeit können sich die Fans in Europa und Nordamerika ab Mitte Mai überzeugen. Dann gehen Rammstein endlich mit zweijähriger Verspätung auf ihre große Stadion-Tour. Sie wurde wegen der Corona-Pandemie zweimal verschoben - so hatte die Band viel Zeit für das neue Album. Die Europa-Tour beginnt am 15. Mai in Prag und endet am 4. August im belgischen Ostende. Einige Europa-Konzerte sind noch nicht ganz ausverkauft, und jüngst hat die Band mitgeteilt, dass es ein Zusatzkonzert im schwedischen Göteborg geben wird. Ab 21. August tourt die Band von Kanada bis Mexiko durch den amerikanischen Kontinent.