Rammstein-Konzert Berlin: Proteste und Hitze

Die Forderungen nach einem Verbot der Rammstein-Konzerte in Berlin waren erfolglos. Am Samstagabend findet dort das erste von drei Konzerten statt - mit Protesten und neuen Sicherheitsvorkehrungen.

Mehr als 60.000 Menschen dicht an dicht. Dazu eine mitreißende Show in typischer Rammstein-Manier und Temperaturen von voraussichtlich über 30 Grad Celsius: Die Fans beim Rammstein-Konzert an diesem Samstagabend im Berliner Olympiastadion dürften ordentlich ins Schwitzen kommen.

Das Stadion hat deshalb angepasste Sicherheitsinformationen geteilt und erlaubt den Besucherinnen und Besuchern nun das Mitbringen von nicht-alkoholischen Getränken in Getränkekartons und PET-Flaschen. "Bitte denkt (...) daran, ausreichend Flüssigkeit zu euch zu nehmen", appelliert das Olympiastadion auf Twitter.

"Denkt an eine Kopfbedeckung und ein Sonnenschutzmittel", heißt es weiter. Die Getränkebehälter könnten an den Toiletten nachgefüllt werden. Mit den angepassten Sicherheitsvorkehrungen möchte das Stadion verhindern, dass Menschen dehydrieren oder einen Sonnenstich erleiden.

Bündnis "Kein Rammstein in Berlin" will protestieren

Das Konzert am Samstag ist das erste von insgesamt drei, die im Olympiastadion stattfinden. Im Vorfeld gab es wegen der Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann Verbotsforderungen, für die der Berliner Kultursenator Joe Chialo allerdings keine Rechtsgrundlage sah. "Die Forderung ist emotional verständlich, rechtlich gibt es keinen Hebel", sagte er. Er stehe immer auf der Seite der Opfer und nehme die Vorwürfe dieser Frauen sehr ernst. Bis zum Abschluss der staatsanwaltlichen Ermittlungen gelte allerdings die Unschuldsvermutung.

Für den Nachmittag hat das Bündnis "Kein Rammstein in Berlin" eine Protestkundgebung sowie einen Demonstrationszug zum Olympiastadion angekündigt. 400 Teilnehmende sind angemeldet. Till Lindemann bestreitet die Anschuldigungen, gegenüber mehreren Frauen sexuell übergriffig geworden zu sein. Seine Anwälte haben angekündigt, gegen alle Vorwürfe rechtliche Schritte einzuleiten.

München im Juni: Auch dort wurde im Vorfeld der Rammstein-Konzerte demonstriert Bild: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Rechtliches Vorgehen gegen Petition

Derzeit geht Lindemann auch gegen die Petition "Keine Bühne für Rammstein" juristisch vor, die auf der Plattform "Campact" zu finden ist und unter anderem von "Gender Equality Media e.V." und "Pinkstinks germany e.V" unterzeichnet wurde. Knapp 76.000 Unterschriften hat sie bereits bekommen (Stand 15.07.2023). Mit der Petition sollten die Rammstein-Konzerte in Berlin verhindert werden.

Lindemanns Anwaltskanzlei Schertz-Bergmann hatte Campact daraufhin eine Unterlassungserklärung geschickt - mit der Aufforderung, die Verwendung bestimmter Formulierungen in der Petition zu unterlassen. Campact erwiderte, man werde diese Erklärung nicht unterschreiben. "Wir stehen hinter der Initiatorin der Petition und unterstützen ihre Forderungen", so Geschäftsführer Felix Kolb.

Die zwei weiteren Rammstein-Konzerte sind für den 16. und 18. Juli geplant. Danach geht es für die Band weiter nach Paris, in den ausverkauften Stade de France.

