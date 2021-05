Sänger und Grammy-Gewinner B.J. Thomas ist tot

Der Musiker erlag am Samstag (29.05.2021) in Arlington/Texas einem Krebsleiden, teilte sein Management via Twitter mit und fügte hinzu: "Wenige Künstler haben eine so unauslöschliche Spur auf Amerikas musikalischer Landkarte hinterlassen wie B.J. Thomas." Der Sänger wusste um seine unheilbare Krankheit und hatte sich auf Twitter schon vor einigen Wochen zuvor mit diesen Worten von seine Fans verabschiedet: "Ich bitte euch alle um eure Gebete während dieser Zeit - und dass meine Musik mit euch weiterleben kann."

Das zumindest scheint gewiss, denn er sang in der Westernkomödie "Zwei Banditen" (1969) - mit Paul Newmanund Robert Redford als den sympathischen Gaunern Butch Cassidy und Sundance Kid den Song, der ihm einen Oscar einbringen sollte: "Raindrops Keep Fallin' On My Head". Das Lied erklingt, als der noch sehr junge, unwiderstehliche Newman mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt, während seine Freundin Katharine Ross vorne auf dem Lenker sitzt.

Zwar stammt weder Melodie noch Text aus Thomas' Feder, sondern wurde von Burt Bacharach und seinem Partner Hal David komponiert - aber es war nicht zuletzt Thomas warme, leicht raue Stimme, die das Lied zum Welterfolg machte. Auch in anderen Hollywood-Klassikern wie "Forrest Gump" und "Spider Man 2" und sogar in der Zeichentrickserie "Die Simpsons" bekam es einen Ehrenplatz - und damit auch sein Interpret. 2013 wurde der Raindrops-Song sogar in die Grammy Hall of Fame gewählt.

Erste Schritte auf der Karriereleiter

Billy Joe Thomas wurde am 7. August 1942 in dem Örtchen Hugo im Bundesstaat Oklahama geboren und wuchs im Texas auf. Seien ersten musikalischen Schritte machte er im Kirchen-, später im Highschool-Chor. Mit 15 wurde er Sänger der Rockband "The Triumphs"; die Jungs waren so gut, dass sie sogar einen Plattenvertrag bekamen. Thomas' erstes selbstgeschriebenes Lied "Billy and Sue" wurde sein erster Hit - wenn auch nur in Texas.

1965 coverten die Triumphs die Hank-Williams-Nummer "I'm So Lonesome I Could Cry" aus dem Jahr 1949 und hatten damit ihren ersten Top-10-Hit in den Vereinigten Staaten. Thomas trennte sich bald darauf von der Band und landete mit "Hooked On A Feeling" seinen ersten Solo-Erfolg, der die Top-Ten-Charts in den USA stürmte.

Ein Jahr später sollte er dann den Song interpretieren, der ihm Weltruhm einbrachte.

"Ich bin doch nur irgendein normaler Bursche"

Es war der Anfang einer ganz großen Karriere in den USA. Im Ausland war er eher als "One-Hit-Wonder" bekannt, zu Hause war Thomas sowohl im Pop- als auch im Country- und Gospelmusik-Genre populär. Er hatte acht Nummer-eins-Hits, verkaufte in seiner über 50-jährigen Karriere gut 70 Millionen Alben und gewann mehrere Grammys.

Doch irgendwann war Thomas nicht mehr so gefragt, er griff zu Alkohol und Drogen, bis er schließlich im christlichen Glauben Halt fand. Auf der Bühne sang er jetzt viel Spirituals, etwa "Amazing Grace". Sein Album "Home Where I Belong" erreichte als eines der ersten Gospel-Alben mit mehr als einer Million Verkäufen Platin-Status.

Im Gepäck hatte er bei seinen Auftritten aber auch immer den anrührenden Song über das kleine bisschen Zuversicht unter andauernd tröpfelndem Regen. Und ziemlich viel Bescheidenheit. "Ich bin doch nur irgendein normaler Bursche", hat er in fortgeschrittenem Alter mal von sich selbst gesagt. "Ich hatte viel Glück und ein wunderbares Leben."

"Rest in Peace"

Jetzt ist Thomas tot, und die Fans trauern um ihn. So schreibt jemand bei Twitter:" Ich habe die traurige Nachricht gerade gehört: Rest in peace, B.J.Thomas."

B.J. Thomas hinterlässt seine Ehefrau Gloria, mit der er 53 Jahre verheiratet war, drei Töchter und vier Enkel. Und ein Lied, das ihn unsterblich macht.