Rafael Nadal: Vom Sandplatzkönig zum Rekordsieger

Sammlung komplett

Nachdem Nadal zuvor bereits in Paris, Wimbledon und Melbourne gewonnen hat, gelingt ihm 2010 auch bei den US Open in New York der Finalsieg. Sein Finalgegner in Flushing Meadows ist Novak Djokovic. Mit 24 Jahren ist Nadal nun der siebte und zugleich jüngste Spieler, der seit Beginn der "Open Era" im Frühjahr 1968 mindestens einmal jedes der vier wichtigsten Turniere gewonnen hat.