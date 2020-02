Radikal rebellisch - Wie die Künstlerinnen sich ihren Platz im Surrealismus eroberten

Als die mexikanische Künstlerin Frida Kahlo Anfang 1939 hoffnungsvoll nach Paris reist, ist die revolutionäre Kunstströmung des Surrealismus schon weit über die Grenzen Europas bekannt geworden. Ermutigt durch den Schriftsteller André Breton, der sie und ihren Mann Diego Rivera im Jahr zuvor in Mexiko besucht hat, bereitet sie ihre erste Ausstellung in Europa vor.

"Dieses abscheuliche Paris!"

Breton zeigt sich begeistert von den phantasievollen Arbeiten Kahlos und verspricht ihr großen Erfolg in Frankreich. Aber nach ein paar Tagen Quartier in der heruntergekommenen Wohnung des Ehepaars Breton ist ihr klar, dass daraus nichts wird. "Die Sache mit der Ausstellung ist ein saumäßiges Durcheinander. Bei meiner Ankunft waren die Bilder immer noch im Zollbüro, weil dieser Mistkerl von Breton es nicht für nötig gehalten hat, sie abzuholen", schreibt sie wütend an ihren Mann.

Eines der Selbstportraits von Frida Kahlo

Hilfe kommt in Person des französischen Künstlerkollegen Marcel Duchamp, der die verpackten Arbeiten in eine Pariser Galerie, die er persönlich kennt, transportieren lässt. "Der ist wirklich der einzige hier, der auf dem Boden der Wirklichkeit steht", schreibt Frida in ihr Tagebuch, "nicht wie all die wahnwitzigen Spinner von Surrealisten!" Gesundheitlich zusätzlich angeschlagen durch das ungewohnte französische Essen, begibt sich Frida Kahlo in ärztliche Obhut ins amerikanische Krankenhaus. Die Ausstellung wird am Schluss ein Erfolg, aber sie distanziert sich nach ihrer überstürzten Abreise radikal, will nicht mehr zu den Surrealisten gezählt werden.

Manifest des Surrealismus

Geprägt durch seine Fronterfahrungen im Ersten Weltkrieg hat der französische Schriftsteller und Lyriker André Breton in Paris einige Jahre zuvor eine antibürgerliche und antimilitaristische Bewegung ins Leben gerufen. 1924 verfasst er das "1. Manifest des Surrealismus", fortan theoretische Grundlage für Künstler, Dichter und Schriftsteller, die mitmachen wollen. Frauen sind in dieser Anfangszeit höchstens als Modelle im Atelier, als Ehefrau oder inspirierende Muse für die "Herren der Schöpfung" dabei.

Aus allen Kunstgattungen strömen Künstler in die surrealistischen Gruppierungen, die ihr Zentrum in Paris haben. Angezogen durch die in Mode gekommene Psychoanalyse Siegmund Freuds, experimentieren die Surrealisten mit Traumdeutung, intuitiver Malerei, Collagen und Gruppensitzungen, in denen gemeinschaftlich Kunstwerke entstehen. Man muss nicht Kunst studiert haben, um mitzumachen.

Intuitive Malerei des Unbewussten

Mit dem Surrealismus entsteht in Frankreich aber keine neue Stilrichtung, sondern eine völlig andersartige Denkrichtung. Max Ernst, Hans Arp, René Magritte, Salvador Dali und Man Ray sind die führenden Figuren dieser Zeit. Das Unterbewusstsein führt Pinsel, Stift und Meißel: Surreale Bildwelten und phantasievolle Skulpturen entstehen, die zwischen Abstraktion und Fiktion changieren. Das Spiel mit Identitäten, animalische Sexualität, starker Eros und der Wechsel der Geschlechterrollen bestimmen die Motivwelt.

"Spannung" von Dorothea Tanning in der Ausstellung

Frauen tauchen in den Arbeiten der Maler als Göttin, Teufel, Kindfrau, amputierte Puppe oder überhöhtes Traumwesen auf - als Objekt der Männerphantasien. In den 1930er Jahren kommen dann auch professionelle Künstlerinnen wie Meret Oppenheim, Leonore Harrington, Dora Maar und die Fotografin Lee Miller in den Kreis der Surrealisten um André Breton.

Mit starkem Selbstbewusstsein setzen sie andere Akzente in ihren Ateliers, mischen die Pariser Kunstszene radikal auf und entwickeln ihre eigenständige, weibliche Kunst. Meret Oppenheim wird 1936 durch ihre Pelztasse ("Frühstück im Pelz") weltberühmt, die damals als Inbegriff der surrealistischen Kunst vom New Yorker MoMa angekauft wird.

Das weibliche Prinzip in der Kunst

Viele Künstlerinnen dieser Zeit, die die Kunstströmung des Surrealismus in Europa, Mexiko und den USA vorangebracht haben, sind heute völlig unbekannt. Die Kunstgeschichte hat sie als "Frau und Muse von…" einsortiert, ihre Arbeiten sind in großen Museen und Kunstsammlungen kaum vertreten. Die Malerin Jacqueline Lamba, seit 1934 mit Breton verheiratet, und die Fotografin Dora Paar, lange Jahre Lebensgefährtin von Pablo Picasso, sind Beispiele dafür. Beide gehörten zu den eigenständigen Surrealistinnen.

Louise Bourgeois, "1932"

Die Kuratorin Ingrid Pfeiffer hat für die aktuelle Ausstellung in der Frankfurter Kunsthalle Schirn in jeder Hinsicht kunstarchäologische Arbeit geleistet. 260 Gemälde, Skulpturen, Fotografien, Filme und Papierarbeiten von insgesamt 34 internationalen Künstlerinnen des Surrealismus hat sie in einer umfassenden Schau zusammengetragen. "Fast alle Künstlerinnen waren keine Anfängerinnen und hatten eine professionelle Kunstausbildung, als sie nach Paris kamen", erklärt sie bei der Eröffnung.

Der französischen Künstlerin Louise Bourgeois (1911-2010), die nach einem Mathematikstudium an der Pariser Sorbonne erst spät zur Kunst und 1932 in den Kreis der Surrealisten kam, ist ein Extra-Raum gewidmet. Eindrucksvoll präsentieren ihre starken Arbeiten, was den damaligen Künstlerinnen ureigene Weiblichkeit bedeutete.

Die Ausstellung „Fantastische Frauen. Surreale Bildwelten von Merkt Oppenheim bis Frida Kahlo" ist noch bis zum 24. Mai 2020 in der Schirn Kunsthalle in Frankfurt zu sehen. Danach wandert sie nach Kopenhagen. Auf ARTE wird am 16.2.2020 die Dokumentation „Gelebte Träume - Künstlerinnen des Surrealismus" ausgestrahlt, danach jederzeit in der ARTE-Mediathek zu sehen.