Radical Rudeness – für Frauenrechte in Uganda

Stella Nyanzi opfert ihr Leben und ihre Freiheit dem Kampf für Frauenrechte in ihrer Heimat Uganda. Zwei Mal saß sie wegen ihrer radikalen Äußerungen gegen Machthaber Yoweri Museveni in Haft. Seit Februar 2022 lebt die Aktivistin im Exil in München.