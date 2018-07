Radfahren in Deutschland immer beliebter

Zehn Highlights am Elberadweg

Lutherstadt Wittenberg

An die Schlosskirche in Wittenberg schlug Martin Luther seine 95 Thesen am 31. Oktober 1517 an - dies gilt als Beginn der Reformation. Neben den Feierlichkeiten und Ausstellungen zum 500. Jubiläum können Radwanderer zahlreiche Wirkungsstätten des Reformators in der kleinen Stadt am nördlichen Elbufer entdecken.