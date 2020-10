Rabbiner Andreas Nachama zu Facebook: "Jede falsche Nachricht ist eine zu viel"

Zehn wichtige Zeitzeugen des Holocaust

Esther Bejarano (*1924)

Esther Bejarano hält bis heute die Erinnerung an den Holocaust wach. Sie erzählt ihre Geschichte in Schulklassen, singt für Toleranz und gegen Rassismus. Im Mädchenorchester von Auschwitz spielte sie Akkordeon - obwohl sie das Instrument noch nie in der Hand hatte. Die damals 19-Jährige wusste: "Ich muss in dieses Orchester, sonst bin ich erledigt." Und so rettete ihr die Musik das Leben.