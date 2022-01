Rücktritt oder nicht? Verwirrung um Tom Brady

Hängt Star-Quarterback Tom Brady, der "GOAT", der "Greatest of all times", seinen Football-Helm tatsächlich an den Nagel? Am Samstag meldete zunächst der stets gut informierte US-Sportsenders ESPN, dass Brady seine außergewöhnliche Karriere nach 22 Jahren beendet habe. Eine Woche zuvor war Brady mit denTamba Bay Buccaneers aus den Playoffs ausgeschieden. Kurz danach würdigte auch die National Football League (NFL) ihr Aushängeschild - die Meldung schien damit offiziell. "GOAT", schrieb die NFL auf Twitter. Und auf der Liga-Homepage hieß es: "TB12 geht mit einer Trophäenkiste voller Auszeichnungen."

Später kursierten allerdings Zweifel: Mehrere Medien zitierten Bradys Vater mit der Aussage, dass eine finale Entscheidung noch nicht gefallen sei. NFL Network stützte mit Verweis auf mehrere Quellen aus dem unmittelbaren Umfeld des Spielers jedoch die ESPN-Darstellung. Brady wolle lediglich die Kommunikationshoheit behalten.

Der siebenmalige Super-Bowl-Champion war in der vergangenen Woche mit den Buccaneers gegen die Los Angeles Rams ausgeschieden und hatte seine Zukunft zunächst offengelassen. "Ich denke, ich muss einfach nach jedem Jahr schauen, wie die Situation aussieht für mich, persönlich und professionell", hatte er nach der Niederlage in der Pressekonferenz gesagt. Laut ESPN vollzieht Brady den Schritt mit Blick auf seine Gesundheit und seine Familie. Aber auch ein möglicher Umbau des Kaders der Buccaneers könnte den Schritt beeinflusst haben.

Lange Karriere, mühsamer Start

Der 44-Jährige spielte seit 2000 Football in der NFL, zunächst war er bis 2019 bei den New England Patriots, mit denen er sechs Mal den Titel gewann. Danach wechselte der Quarterback nach Tampa und holte sich 2021 seinen siebten Super-Bowl-Ring. Fünfmal wurde er im Super Bowl als wertvollster Spieler (MVP) geehrt. Mit Brady würde der Rekordmann die NFL verlassen. Kein Spieler gewann mehr Titel (7), schaffte mehr Yards durch Pässe (84.520) oder erzielte mehr Touchdowns (624). Insgesamt stand er zehn Mal im Super-Bowl-Finale.

Dabei war sein Start in die Liga mühsam und fast wäre nichts aus der großen Karriere geworden. Im Jahr 2000 war Brady beim Draft erst in der sechsten Runde erst als Nummer 199 gezogen worden. Zunächst war er nur der vierte Quarterback im Team und hatte eigentlich keine Chance auf Einsatzminuten. Im Laufe seiner Rookie-Saison rückte er aber auf Position zwei auf und bekam ein paar Kurzeinsätze, bei denen er überzeugen konnte. In seinem zweiten Jahr machte ihn sein Trainer zum Starting-Quarterback, weil die eigentliche Nummer eins, Drew Bledsoe, sich verletzt hatte. Aber auch nach dessen Genesung behielt Brady seinen Status und gab ihn bis zum Karriereende nicht mehr ab.

Sollte Brady tatsächlich zurücktreten, so wäre das aus sportlichen Gründen alles andere als notwendig gewesen. Bis zum Schluss zeigte der mittlerweile 44-Jährige stets seine Extraklasse. Auch sein letztes Spiel gegen die L.A. Rams hätte er nach großem Rückstand fast noch gedreht. In der regulären Saison hatte er als ältester Quarterback der Liga die besten Werte bei Touchdowns, erfolgreichen Pässen, Passversuchen und geworfenen Yards.

Dieser Artikel wurde aktualisiert.