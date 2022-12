DW Nachrichten

Rückkehr der ersten Benin-Bronzen nach Nigeria

Feierliche Zeremonie in Nigeria: Die Menschen in dem westafrikanischen Staat haben jahrzehntelang darauf gewartet, dass ihnen geraubte Bronzen von höchstem kunsthandwerklichen, kulturellen und spirituellen Wert zurückgegeben werden. Die ersten 20 hat die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock jetzt persönlich in der Hauptstadt Abuja übergeben.