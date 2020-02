Rückkehr aus Wuhan - eine brasilianische Odyssee

Nun wird alles gut. Inzwischen haben Hui Zhang und Pablo Lassalle allen Grund, fest daran zu glauben. Wenn alles planmäßig läuft, wird Zhang mit der gemeinsamen Tochter, der anderthalbjährigen Isabela, am Samstag in Brasilien landen. Und Lassalle wird am Militärflughafen Anápolis stehen und seiner Familien - hoffentlich - wenigstens winken können. Die Sehnsucht ist groß: Seit drei Monaten ist die Familie getrennt.

Umarmen können wird er Tochter und Ehefrau erst 18 Tage später. Denn Hui Zhang und Isabela kommen mit jenem Sonderflug an, der eine Woche lang in Brasilien Schlagzeilen machte. Es handelt sich um den Sonderflug der brasilianischen Luftwaffe, der rund 34 Brasilianer aus Wuhan abholen soll. Nach ihrer Rückkehr werden sie - genau wie Besatzung und medizinische Begleiter - ohne Umwege in eine Kaserne gebracht, in Quarantäne.

Hui Zhang und Tochter Isabela in Wuhan

Zwei Wochen Bangen in Isolation

Mit der Rückkehr von Hui Zhang und ihrer brasilianischen Tochter Isabela aus Wuhan geht eine mehr als zweiwöchige Zitterpartie zu Ende. Zhang war bereits im Oktober vergangenen Jahres nach China gereist, um ihre Familie zu besuchen. Die Rückreise war für das Neujahrsfest am 25. Januar geplant. Doch dazu kam es nicht. Am 23. Januar erklärte die chinesische Regierung Wuhan zum Sperrgebiet: Seither darf niemand mehr die Stadt ohne Sondererlaubnis verlassen. Vier Tage später verhängt Peking eine Ausgangssperre über Wuhan: Niemand darf die Wohnung ohne wichtigen Grund verlassen.

In einem Youtube-Video hat Zhang die Situation beschrieben: "Wir können die Wohnung nicht verlassen, wir haben große Angst, sind sehr angespannt und traurig", erklärt sie auf Englisch. "Es ist wie in einem Gefängnis. Wir haben nicht genug Essen zu Hause. In ein paar Tagen muss ich einen Weg finden, Lebensmittel zu kaufen."

Hinzu kam der Frust über die Haltung der brasilianischen Regierung, dem Zhang in einem zweiten Video Luft macht: "Wir haben gehört, dass die amerikanische Regierung bereits ein Flugzeug geschickt hat, das alle US-Amerikaner in Wuhan zurück in die USA bringt. Japan, Frankreich und andere tun dasselbe", sagt Zhang, "Wir hoffen, dass die brasilianische Regierung dasselbe tut."

Bolsonaro lenkt ein

Während viele Staaten die Rückholung ausreisewilliger Landsleute aus Wuhan bereits organisierten, lehnte Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro eine solche Aktion als "unangebracht" ab: "So ein Flug ist teuer … 500.000 US-Dollar." Aber wenn jemand das Budget aufbringe, dann würde er sich sofort darum kümmern.

Kümmern bedeute aber erst einmal eine juristische Grundlage für eine wirksame Quarantäne zu schaffen. Nach brasilianischem Recht, gab Bolsonaro zu bedenken, könne es nämlich als Freiheitsberaubung gelten, Menschen in Quarantäne zu zwingen. Und wenn ein Gericht die Freilassung anordnen würde: "Dort haben wir ein paar Dutzend Leben, hier haben wir 210 Millionen Brasilianer." Noch Ende der vergangenen Woche signalisierte der sonst so entscheidungsfreudige Präsident, dass man darüber erst einmal nachdenken müsse, und gab zu verstehen, ohne ein wirksames Gesetz, wolle er diese Verantwortung nicht übernehmen.

Dann aber ging es tatsächlich schnell: Übers Wochenende beriet sich Bolsonaro mit seinen zuständigen Ministern und erklärte am Sonntag, alle Brasilianer würden aus Wuhan und der Provinz Hubei abgeholt. Am Mittwochvormittag bewilligte der Kongress das neue Quarantäne-Gesetz, und bereits am Abend hoben zwei Militärjets der brasilianischen Präsidentenflotte ab Richtung Wuhan.

Letzte Unsicherheit

Für die Familie Lassalle Zhang war das jedoch noch nicht die Erlösung. Denn bis zuletzt war nicht klar, ob Hui Zhang und Isabela China überhaupt gemeinsam würden verlassen können. Denn Zhang ist Chinesin, die Rückholung aber war zunächst nur für brasilianische Staatsbürger vorgesehen. Erst im Laufe des Donnerstag erhielt sie die Nachricht von der brasilianischen Botschaft, sie solle sich zur Abholung bereithalten.

Am gleichen Tag kündigte Bolsonaro laut brasilianischer Nachrichtenagentur "Agencia Brasil" sogar an, die brasilianische Luftwaffe werde weitere ausländische Staatsangehörige aus China ausfliegen, darunter Polen. Auf der Route nach Brasilien sind vier Zwischenlandungen vorgesehen: Urumqi (China), Warschau (Polen), Las Palmas (Spanien) und Fortaleza (Brasilien).

In Warschau ist die Maschine bereits gelandet. Bald geht es weiter über den Atlantik. Auf diesem Flug befinden sich Hui Zhang und Isabela zur Stunde. Familienvater Pablo Lassalle ist bereits auf dem Weg nach Anápolis. Das Personal der Quarantäne-Station dort hat ihm bereits ein Foto vom Zimmer geschickt. Beim Anblick des Kinderbettchens für sein Töchterchen mit deren Namen darauf, schreibt er auf Facebook, habe er geweint: "Nun sehe ich den Respekt, den man meinem Mädchen entgegenbringt. Die Mission ist jetzt schon ein Erfolg!" Die 18 Tage, die sie nun noch warten müssen, sagt er der DW, seien das Geringste: "Hauptsache sie sind zurück in Brasilien."