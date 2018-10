Räikkönen siegt in den USA, WM-Entscheidung verschoben

Lewis Hamilton muss auf seinen fünften Formel-1-Titel noch warten. Beim Taktik-Krimi in den USA vergab das Mercedes-Team den ersten Matchball zur vorzeitigen WM-Entscheidung und ließ Hamiltons Rivalen Sebastian Vettel im Ferrari einen letzten Funken Hoffnung. Wegen einer misslungenen Reifenstrategie musste Hamilton in Austin dem Finnen Kimi Räikkönen den Sieg überlassen und wurde hinter Max Verstappen im Red Bull sogar nur Dritter. Auch Platz zwei hätte dem Briten nicht zum WM-Triumph im viertletzten Saisonrennen genügt, weil Vettel trotz eines Crashs in Runde eins noch Vierter wurde. Für den 39 Jahre alten Räikkönen war es der erste Erfolg seit seiner Rückkehr zur Scuderia vor vier Jahren. Zuletzt hatte Räikkönen am 17. März 2013 in Australien im Lotus gewonnen.

Früher Schock für Ferrari

Dass es für Ferrari und insbesondere Vettel doch kein schlimmes Ende gab, war lange nicht zu erwarten gewesen. Zwar setzte sich der als Zweiter gestartete Räikkönen gleich nach dem Start vor Hamilton, doch Vettel kollidierte in der ersten Runde mit Daniel Ricciardo im Red Bull und drehte sich. Von Platz 15 musste er anschließend eine Aufholjagd starten. Hamilton konnte das Rennen auf Rang zwei daher entspannt angehen. Als Ricciardo seinen Boliden in Runde neun wegen eines technischen Defekts abstellen musste und es eine virtuelle Safety-Car-Phase gab, belauerte der Brite Räikkönen und fuhr am Ende von Runde 11 als erster an die Box, nachdem Räikkönen auf einen Reifenwechsel verzichtet hatte. Der Plan bei Mercedes war nun, mit neuen Reifen bis zum Ende durchzufahren.

Sebastian Vettel (hinten) im Rauch neben der Strecke - der Auftakt zum USA-Grand-Prix verlief nicht nach Wunsch

Zunächst ging der Plan auch auf: Nachdem alle Fahrer der Spitzengruppe an der Box gewesen waren, lag Hamilton deutlich in Front und sah schon wie der sichere Sieger aus. Dann aber machten die Reifen ihm einen Strich durch die Rechnung. An den Hinterrädern bildeten sich Blasen, Hamilton musste in der 38. Runde noch einmal an die Box und fiel auf Rang vier hinter seinen Teamkollegen Valtteri Bottas zurück, einen Platz vor Vettel. Dank Stallorder bei Mercedes schob sich Hamilton wenig später wieder an Bottas vorbei auf Rang drei und startete einen Angriff auf Verstappen und Räikkönen an der Spitze.

Vettel niedergeschlagen und frustriert

In den letzten Runden entwickelte sich ein spannendes Rennen. Räikkönen, Verstappen und Hamilton fuhren vorne mit jeweils etwa einer Sekunde Abstand hintereinander her. Vettel lag ebenfalls knapp eine Sekunde hinter Bottas. In der 54. von 56 Runden setzte Hamilton gegen Verstappen zum Überholen an und lieferte sich über mehrere Kurven ein enges Duell mit dem Niederländer. Schließlich übertrieb er es ein wenig und kam leicht von der Strecke ab. Die Chance auf Rang zwei war dahin. Eine Runde später schob sich Vettel noch an Bottas vorbei und sicherte sich wenigstens noch Platz vier.

Dennoch war der Deutsche nach dem Rennen sehr frustriert und niedergeschlagen. "Es war heute unnötig aufregend", sagte er im RTL-Interview und haderte mit seinem Pech auf der Strecke: "Es ist das dritte Mal jetzt, dass ich auf gleicher Höhe war und dann am Ende der bin, der sich dreht. Das ist bitter", sagte Vettel. "Ansonsten hätten wir das Rennen gewinnen können. Wir hätten heute mehr Kapital aus den Schwächen der Mercedes schlagen müssen."

Hamilton vor der Krönung

In der Tat ist die WM-Entscheidung mit dem Ergebnis von Austin wohl lediglich um eine Woche verschoben worden. Vor dem Grand Prix in Mexiko am 28. Oktober liegt Hamilton nun 70 Punkte vor Vettel. Holt der Deutsche dann nicht mindestens 21 Zähler mehr als der WM-Führende, ist das Titelrennen endgültig gelaufen und Hamilton auf einer Stufe mit dem fünfmaligen Champion Juan Manuel Fangio aus Argentinien. Nur Michael Schumacher hat mit sieben Triumphen noch zwei mehr.

Rennen verpasst? Dann können Sie hier nochmal die wichtigsten Szenen im Liveticker nachlesen.

-------------

ZIEL: Räikkönen gewinnt das Rennen, sein erster Sieg seit Australien 2013! Zweiter wird Verstappen, dahinter Hamilton und Vettel. Die WM-Entscheidung ist damit verschoben. Was ein spannendes Finale!

Runde 55 von 56: Vettel überholt Bottas und ist jetzt Vierter. Jubel bei Ferrari

Runde 54 von 56: Hamilton setzt zum Überholen an, Verstappen kontert. Schönes Duell der beiden. Am Ende muss Hamilton leicht von der Strecke und muss zurückstecken.

Runde 53 von 56: Hamilton liegt jetzt nur noch 0,6 Sekunden hinter Verstappen. Wann kommt der Angriff?

Runde 51 von 56: Immer wieder mal ist einer der Verfolger im DRS-Fenster des Vordermanns, aber Überholversuche gibt es noch nicht.

Runde 49 von 56: Vettel ist wieder im DRS-Fenster von Bottas.

Runde 48 von 56: Räikkönen liegt 1,2 Sekunden vor Verstappen, der Niederländer ebenfalls 1,2 Sekunden vor Hamilton.

Runde 47 von 56: Bottas gibt ein wenig mehr Gas und fährt wieder leicht aus dem DRS-Fenster raus. 1,4 Sekunden Vorsprung.

Runde 46 von 56: Vettel ist auf Bottas aufgefahren und kann sich den Finnen dank DRS jetzt zurechtlegen.

Runde 43 von 56: In der Spitze gibt es jetzt mehrere interessante Duelle: Verstappen (2) holt auf den Führenden Räikkönen auf. Hamilton (3) verfolgt Verstappen. Außerdem schickt sich Vettel (5) an, Bottas zu überholen, der jetzt auch ein paar Blasen an den Hinterreifen entwickelt.

Runde 40 von 56: Bottas lässt seinen Teamkollegen ohne Gegenwehr passieren.

Runde 39 von 56: Hamilton holt auf Bottas auf, der ihn wohl gleich wieder vorbeilassen wird. Vettel liegt 4,1 Sekunden hinter Hamilton.

Runde 38 von 56: Hamilton kommt zum zweiten Mal in die Box und bekommt neue gelbe Reifen. Er kommt als Vierter vor Vettel auf die Strecke zurück. Räikkönen führt.

Runde 37 von 56: Räikkönen ist nur noch 8,2 Sekunden hinter Hamilton, der versucht, seine Reifen zu schonen.

Runde 35 von 56: Vettel schiebt sich nach und nach an Bottas heran. Noch 11,2 Sekunden liegen zwischen dem Ferrari und dem Mercedes. Gut für den Deutschen: Auf den Hinterreifen Hamiltons bilden sich mehr und mehr Blasen. Möglicherweise muss der Brite doch nochmal in die Box.

Runde 33 von 56: Leclerc muss seinen Sauber in der Box abstellen.

Runde 32 von 56: Hamilton liegt 15,5 Sekunden vor Räikkönen. Vettel als Fünfter 13 Sekunden hinter dem Vierten Bottas.

Runde 29 von 56: Schnellste Runde von Sebastian Vettel.

Runde 28 von 56: Vettel kommt mit gelben Reifen als Fünfter wieder auf die Strecke. Das wird nichts mehr. Von den vor ihm liegenden Piloten fahren bis auf Verstappen alle mit gelben Pneus und werden wohl durchfahren.

Runde 27 von 56: Vettel wird an die Box gerufen, vorher aber noch von Verstappen überholt.

Runde 25 von 56: Ferrari winkt Räikkönen an Vettel vorbei, da der Finne mit frischen Reifen schneller ist und Druck auf Hamilton machen soll. Allerdings ist der mit 17 Sekunden vorne weg.

Runde 24 von 56: Bottas an der Box, Reifenwechsel auf gelb. Vettel liegt jetzt auf Rang zwei, war aber noch nicht an der Box. Bottas bleibt nach der Box hinter Verstappen auf Rang fünf.

Runde 23 von 56: Verstappen in der Box, Vettel und Räikkönen ziehen vorbei. Der Deutsche ist jetzt Dritter hinter Bottas.

Runde 22 von 56: Räikkönen kommt in die Box. Jetzt ist Hamilton in Führung und kann bei freier Strecke Vollgas geben - eigentlich kann er bei seinem Vorsprung aber reifenschonend fahren.

Runde 21 von 56: Fünf-Sekunden-Zeitstrafe für Sainz, der beim Start von der Strecke fuhr und sich damit einen Vorteil verschaffte.

Runde 20 von 56: Hamilton ist im DRS-Fenster und droht mit "angezogener Handbremse" schon mal einen Überholversuch an.

Runde 17 von 56: Hamilton kommt immer näher an Räikkönen ran, der noch dazu gleich irgendwann in die Box muss. Lange wird es nicht mehr dauern, bis der Titelverteidiger die Führung übernimmt.

Runde 16 von 56: Vettel liegt jetzt ungefähr 17 Sekunden hinter Hamilton, außerdem muss er im Gegensatz zum Briten noch an die Box - da kommen etwa 20 Sekunde obendrauf. Das macht wenig Hoffnung für Ferrari.

Runde 14 von 56: Hamilton ist mittlerweile wieder vor Bottas und liegt auf Rang zwei. Bleibt es dabei, muss Vettel Fünfter werden, um den WM-Erfolg Hamiltons zumindest heute noch zu verhindern.

Runde 12 von 56: Die virtuelle Safety-Car-Phase ist vorbei. Vettel überholt Hülkenberg und ist jetzt Fünfter.

Runde 11 von 56: Räikkönen täuscht eine Einfahrt in die Box an, fährt dann aber doch weiter. Stattdessen fährt Hamilton zum Reifenwechsel und bekommt gelbe Pneus. Der Brite ist jetzt Dritter.

Runde 9 von 56: Technischer Defekt bei Ricciardo. Der Australier muss das Rennen beenden. Vettel profitiert von diesem Ausfall, überholt außerdem Sainz und rückt auf Rang sechs vor. Das virtuelle Safety-Car "kommt raus".

Runde 8 von 56: Durch den Fehler von Vettel ist Hülkenberg auf Rang sechs nach vorne gekommen. Er war sogar Fünfter. Gerade ist er von Verstappen, überholt worden, der mal wieder beweist, wie schnell er sich durch das gesamte Feld nach vorne arbeiten kann. Vettel liegt momentan 21 Sekunden hinter Hamilton.

Runde 6 von 56: Stroll muss wegen seiner Kollision mit Alonso eine Durchfahrtstrafe absolvieren.

Runde 5 von 56: Vettel liegt auf Rang zehn und muss als nächstes an Perez und Ocon vorbei. Vorne ist Räikkönen weiter vor Hamilton. Abstand etwas mehr als eine Sekunde.

Runde 3 von 56: Der von Rang 18 gestartete Verstappen ist schon Neunter. Grosjean und Alonso sind nach Kollisionen direkt nach dem Start schon raus. Stroll hatte Alonso abgeräumt, Grosjean hatte sich verbremst.

Runde 1 von 56: Dreher von Vettel nach einer Kollision mit Ricciardo. Es geht schon wieder katastrophal los für Ferrari. Der Deutsche ist jetzt nur noch 15. Vettel wollte offenbar (wieder) zu viel und blieb stur, als der Australier zum Überholen ansetzte. Die Quittung folgte prompt.

START - Räikkönen schiebt sich an Hamilton vorbei. Vettel muss kurz neben die Strecke, attackiert dann aber erfolgreich Ricciardo.

20:10 Uhr: Es geht auf die Aufwärmrunde.

20:09 Uhr: Die Statistik in Austin spricht klar für Mercedes und Hamilton. Die vergangenen vier Rennen auf dem Circuit of the Americas gingen an den Briten. Vettel, der Sieger von 2013, hofft beim Start auf die Schützenhilfe seines Teamkollegen. Gelingt Räikkönen ein guter Start, könnte er sich erstmal vor Hamilton setzen.

20:05 Uhr: In der Startaufstellung steht Hamilton also ganz vorn. Vettel, der im Qualifying Zweiter wurde, geht als Fünfter ins Rennen. Eine Strafe wegen zu schnellen Fahrens während einer Rotphase beim Training am Freitag ist der Grund für die Rückversetzung. Ein klares Handicap für Vettel, der aber alles geben wird, um den Abstand nach vorne schnell zu verkleinern. Vor Vettel stehen Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas und auf Platz zwei Teamkollege Kimi Räikkönen. Ein sehr gutes Ergebnis lieferte Renault-Pilot Nico Hülkenberg, der als Siebter startet.

20:02 Uhr: Erster Matchball für Titelverteidiger Lewis Hamilton: Gewinnt der Brite auf dem Circuit of the Americas in Austin, und Sebastian Vettel schafft es gleichzeitig nicht, weiter nach vorne als auf Rang drei, ist der Mercedes-Pilot vorzeitig Weltmeister. Aber: Ferrari war schnell an diesem Wochenende, auch wenn die Pole an Hamilton ging. Es wird ein spannendes Rennen.

20:00 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker zum Großen Preis der USA in Austin!