Quizfrage: Welches Instrument ist mit einem Alphorn vergleichbar?

Das Alphornblasen hat eine jahrhundertealte Tradition im Alpenraum und die besten Musiker kommen aus der Schweiz. Die kleine Gemeinde Nendaz im Kanton Wallis ist so etwas wie die Hauptstadt des Alphorns. Sie sind auch treibende Kraft beim jährlichen Alphornbläsertreffen, zu dem Alphornbläser aus aller Welt kommen. Und es werden regelmäßig Kurse angeboten, in denen man lernen kann, das Alphorn zu blasen. In einem solchen Kurs probiert Euromaxx-Reporterin Meike Krüger, ob sie die Technik an nur einem Tag lernen kann. Was zunächst einmal heißt, überhaupt einen Ton herauszukriegen.



Dieses Instrument ist mit einem Alphorn vergleichbar:

eine Trompete

eine Blöckflöte

ein Didgeridoo

eine Klarinette

