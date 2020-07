Quizfrage: Welche Blume duftet für Sie am besten?

Manche Düfte laden zum Träumen und Entspannen ein, andere wiederum beleben die Sinne und motivieren beispielsweise zum Fotografieren. Ein beliebtes Motiv auf Social Media sind die Lavendelfelder in Südfrankreich. Wenn sich die Felder während der Blütezeit in ein tiefes Lila verfärben, werden sogar spezielle Fototouren angeboten. Denn dann sieht der Lavendel nicht nur besonders schön aus, sondern hat aufgrund der hohen Sonneneinstrahlung eine Fülle an ätherischen Ölen in sich gespeichert und duftet besonders intensiv.

Jetzt möchten wir gern von Ihnen wissen:

Welche Blume duftet für Sie am besten?



Für mich duftet diese Blume am besten:



Lavendel

Rose

Jasmin

Flieder

Lilie

eigene Antwort

Wir sind gespannt auf Ihre Antworten. Als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmern eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design. Einsendeschluss ist der 24. Juli 2020, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!