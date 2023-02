Gottes wunderbare Welt ist ein Ort für alle Menschen, unabhängig ihrer geschlechtlichen Identität, ihrer sexuellen Orientierung, ihrem Familienbild oder sonst einer Ausprägung ihres Seins. Was der Alltag für queere Menschen bedeutet, wie sie sich auch in der Kirche wohlfühlen können und wieviel Vielfalt die queere Bewegung in unsere Kirchen bringt, darum geht es in diesem Gottesdienst.

Pastor Theodor Adam und Vikarin Florence Häneke teilen als queere Menschen ihre Erfahrungen. In seiner Predigt stellt Pastor Marcus Buchholz dar, inwiefern queeres Leben Segen für alle ist. Der Bethlehem-Chor Linden-Nord und die Bethlehem-Band bereichern unter der Leitung von Kantor Jürgen Begemann den Gottesdienst musikalisch. Die Bethlehemkirche ist eine Hallenkirche, die 1905 im damaligen Arbeiterviertel Linden erbaut wurde.