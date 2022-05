Qantas will längste Nonstop-Flüge der Welt starten

In nur 19 Stunden von Sydney oder Melbourne nach New York oder London - das verspricht die australische Fluggesellschaft Qantas für ihren Flugplan ab Ende 2025. "Project Sunrise" hat Qantas das ambitionierte Vorhaben genannt, mit dem Direktflüge von der Ostküste Australiens nach Europa oder an die Ostküste der USA möglich gemacht werden sollen. Mit dem Angebot werde die "Tyrannei der Distanz" beendet, die Reisen nach Australien traditionell so schwierig gemacht habe, erklärte Qantas-Chef Alan Joyce.

Für die neuen Direktverbindungen will das Unternehmen zwölf Airbus-Maschinen vom Typ A350-1000 beschaffen. Neben Verbindungen nach England oder in die USA seien in Zukunft auch Flüge nach Paris oder Frankfurt möglich. Die neue Generation von Flugzeugtypen eröffne künftig ganz andere Möglichkeiten, so Joyce.

Die Qantas- und Airbus-Chefs Alan Joyce und Christian Scherer vereinbaren den Kauf von zwölf neuen Langstreckenflugzeugen

Angesichts der langen Flugzeit auf den neuen Nonstop-Flügen versprach der Firmenchef eine spezielle Ausstattung der Airbus-Maschinen, in denen 238 Passagiere Platz finden sollen. Im First-Class-Bereich werde es Suiten mit einem separaten Bett, Ruhesessel sowie einem Schrank geben, erklärte Joyce. Mehr Platz werde es aber auch in der Economy Class geben, die als "Wohlfühl-Bereich" angelegt werde, in der es Möglichkeiten geben werde, sich zu bewegen und zu dehnen.

Qantas will Singapore Airlines übertrumpfen

Qantas hatte die rund 17.700 Kilometer lange Direktverbindung von London nach Sydney bereits Ende 2019 getestet - damals noch mit einer Boeing 787-9 Dreamliner. Der Flug dauerte damals 19 Stunden und 19 Minuten und sollte bereits 2022 ins Programm aufgenommen werden, doch die Corona-Pandemie und die langen Grenzschließungen machten dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung. Nun soll das "Project Sunrise" Ende 2025 mit neuen Maschinen Wirklichkeit werden.

Den bislang längsten kommerziellen Nonstop-Flug bietet bislang Singapore Airlines auf der Strecke Singapur-New York an. Passagiere verbringen auf diesem rund 16.700 Kilometer langen Flug etwas weniger als 19 Stunden an Bord. Der längste Direktflug von Qantas überwindet die knapp 14.500 Kilometer lange Distanz vom westaustralischen Perth nach London und dauert 17 Stunden.

