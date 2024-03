Putins Wahlen: Viel Kritik, viel Lob, viel Schweigen

Zu den ersten Gratulanten gehörten Russlands enge Verbündete Nordkorea und Venezuela. "Ich beglückwünsche das russische Brudervolk und Präsident Putin zu seinem außerordentlichen Wahlsieg. Es war ein ein tadelloser Wahlprozess", schreibt Venezuelas Staatschef Nicolas Maduro auf der Plattform X (vormals Twitter).

Russlands Nachbar China äußerte sich verhaltener. "Präsident Xi Jinping und Putin werden den engen Austausch, die nachbarschaftliche Freundschaft und strategische Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern fortsetzen", heißt es in einem Bericht der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua.

Am Montagmittag gratulierten auch noch der Iran sowie Indiens Premier Narendra Modi. "Ich gratuliere zur Wiederwahl und freue mich darauf, die langjährige und erprobte strategische Partnerschaft zwischen Indien und Russland in den kommenden Jahren zu vertiefen", wird der Premier in der indischen Presse zitiert.

Serbien schert aus

Auch aus Europa kam Zustimmung. Serbiens Präsident Milorad Dodik erklärte gegenüber internationalen Medien, "das serbische Volk freut sich über den Sieg von Präsident Putin. Er gilt als großer Staatsmann und Freund, auf den man sich immer verlassen kann".

Damit schert Serbien, das seit 2012 offiziell als EU-Beitrittskandidat gilt, aus der außenpolitischen Linie der EU aus. Denn die Mehrheit der EU-Mitglieder betrachtet die Wahlen in Russland weder als fair, noch sieht sie in Putin einen "großen Staatsmann und Freund".

"Wahl ohne Wahl"

In einer Stellungnahme des Auswärtigen Amtes heißt es: "Die Wahl in Russland war eine Wahl ohne Wahl. Die 'Wahlen' in Teilen der Ukraine, Georgiens, Moldau sind völkerrechtswidrig".

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der Putin 2018 noch zu seiner Wahl gratuliert hatte, kündigte an, dass er diesmal keine Glückwünsche nach Moskau übermitteln werde. Stattdessen erklärte er auf der Plattform X : "Heute denke ich an die Menschen in Russland, die dort für Freiheit und Demokratie kämpfen, und in ständiger Gefahr vor Putins Regime leben. Wir vergessen diese Mutigen nicht".

"Wiederernennung ohne Legitimität"

Noch deutlicher wurde der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis. "Die Wahl kann definitiv nicht als Wahl bezeichnet werden", erklärte er gegenüber der DW beim EU-Außenministertreffen in Brüssel am Montag. "Es handelt sich um ein Verfahren, das Wahlen ähneln soll. Manche würden es als Wiederernennung bezeichnen, der jegliche Legitimität fehlt."

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will Putin nicht zu seiner Wiederwahl gratulieren Bild: Bertrand Riotord/MAXPPP/dap/picture alliance

Der tschechische Außenminister Jan Lipavsky nannte die Wahlen eine "Farce und Parodie". Der britische Außenminister David Cameron kritisierte, die "illegalen Wahlen zeichneten sich durch einen Mangel an Wahlmöglichkeiten und unabhängigen Wahlbeobachtern aus".

Der französische Präsident Emmanuel Macron, der noch im April 2022 Glückwünsche zu seiner Wiederwahl von Putin erhalten hatte, erklärte in einem Interview mit der Pariser Zeitung Le Parisien, dass es unmöglich sei, eine Wahl anzuerkennen, bei der die Opposition ausgeschlossen sei und alle, die sich für Pluralismus einsetzen, mit dem Tod bedroht würden.

Kandidaten wurden ausgeschlossen

Das gemeinsame Statement der 27 EU-Mitgliedsstaaten bleibt hinter dieser eindeutigen Kritik zurück. In der von EU-Außenbeauftragten Josep Borrell herausgegebenen Erklärung heißt es, den russischen Wählern sei eine echte Wahlmöglichkeit genommen und ihr Zugang zu genauen Informationen stark eingeschränkt worden.

"Die Wahlen haben in einem immer kleiner werdenden politischen Raum stattgefunden, was zu einer alarmierenden Zunahme von Verletzungen der bürgerlichen und politischen Rechte führte und viele Kandidaten von der Kandidatur ausschloss, darunter alle, die sich gegen Russlands illegalen Angriffskrieg stellten".

Keine Reaktion aus Ankara

Bemerkenswert sind auch die vielen Reaktionen, die ausgeblieben sind. So haben sich bis auf China, Indien und Iran die BRICS-Staaten Brasilien, Südafrika, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Äthiopien und Argentinien bisher nicht geäußert.

Auch der türkische Präsident Erdogan hat bisher eine Stellungnahme vermieden. Er selbst war bei seiner Wiederwahl im vergangenen Jahr von Putin beglückwünscht und als "guter Freund" bezeichnet worden.

In den Tagen vor der Wahl hatte Erdogan nach einem Bericht der Agentur Reuters angekündigt, er wolle Putin in Ankara zu neuen Verhandlungen über den Getreidedeal zwischen Russland und der Ukraine empfangen.

Treffen von Putin und Erdogan in Russland am Schwarzen Meer To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zerstörte Wahlurnen

In der von Russland angegriffenen Ukraine wird auf den Widerstand vieler Wählerinnen und Wähler hingewiesen. So haben in der Russischen Föderation laut dem ukrainischen Militärnachrichtendienst Wahlproteste sowie ein massenhafter "Aufstand der Wahlurnen" stattgefunden.

"Nirgendwo in der Welt, in der gesamten Geschichte der Wahlen, wurden so viele Wahlurnen zerstört und beschädigt", schreibt Kyrylo Oleksijowytsch Budanow, Direktor des Militärnachrichtendienstes der Ukraine, in dessen offiziellem Telegram-Kanal.

Die Wahlen in Russland seien von vornherein unrechtmäßig. Putin habe wiederholt gegen die Verfassung verstoßen und damit die Büchse der Pandora geöffnet.