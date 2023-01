Putins Großmachtwunsch und die Folgen des Krieges

Türkei-Russland: Erdogans Machterhalt ist in Putins Interesse

Die Türkei und Russland haben ein zwiespältiges Verhältnis. Dennoch versucht die Regierung in Moskau, die Führung in Ankara zu stützen. Denn in der Türkei wird im Juni gewählt - und der neue Präsident soll der alte sein.