Putins Angriff auf die Ukraine in Bildern

Ein dramatischer Morgen in der Ukraine. Nach den Meldungen über einen russischen Angriff auf die Ukraine und den ersten Raketeneinschlägen - auch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew - flohen viele Menschen. Während Militärfahrzeuge durch die Straßen von Kiew fahren, packen Menschen ihre Sachen und versuchen, die Stadt zu verlassen. Das führte zu Staus.

Dieses Foto soll die Folgen eines Raketenangriffs auf Kiew zeigen. Allem Anschein nach ist eine große Werbeanzeige dabei zerstört worden.

Raketen schlugen an den unterschiedlichsten Orten ein. Hier begutachten Soldaten die Überreste eine Rakete auf einem Platz in Kiew.

Über einigen Orten steigt schwarzer Rauch auf. Ausgangspunkt dieser Rauchsäule soll ein getroffener Militärflughafen in der Nähe der Millionenstadt Charkiw im Osten der Ukraine sein.

Raketen sollen aber auch in Wohnorten eingeschlagen sein. Hier löscht die Feuerwehr einen Brand in einem Wohnblock nach einem Luftschlag in der 30.000-Einwohner-Stadt Tschuhujiw nur wenige Kilometer östlich von Charkiw.

Das folgende Foto einer Überwachungskamera hat der ukrainische Grenzschutz veröffentlicht. Es soll zeigen, wie russische Militärfahrzeuge die Grenze von der Krim in Richtung Ukraine überqueren.

Die Auswirkungen des russischen Angriffs zeigen sich in allen Teilen des Landes. So sieht man in der 700.000-Einwohner-Stadt Lwiw ganz im Westen des Landes lange Schlangen vor Geldautomaten. Die Menschen versuchen jetzt, möglichst viel Geld abzuheben.