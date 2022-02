Putin versetzt "Abschreckungskräfte" in Alarmbereitschaft

Das Wichtigste im Überblick:

Russische "Abschreckungskräfte" in Alarmbereitschaft

Ukraine stimmt Verhandlungen mit Russland zu

Charkiw angeblich wieder unter ukrainischer Kontrolle

Deutschland und weitere Länder sperren Luftraum für russische Maschinen

UNHCR rechnet mit Millionen von Flüchtlingen

Festnahmen bei Kundgebungen in Russland

Russlands Präsident Wladimir Putin versetzt die "Abschreckungskräfte" des Landes in Alarmbereitschaft. Wegen des "aggressiven Verhaltens" der NATO und der Wirtschaftssanktionen des Westens habe er diesen Schritt der russischen Militärführung befohlen, erklärte Putin. "Ich weise den Verteidigungsminister und den Generalstabschef an, die Abschreckungskräfte der russischen Armee in besondere Kampfbereitschaft zu versetzen", sagte Putin in einem im Fernsehen übertragenen Gespräch mit hochrangigen Militärvertretern. Die sogenannten russischen Abschreckungskräfte können auch Atomwaffen umfassen.

Moskau verfügt über das zweitgrößte Atomwaffenarsenal der Welt und hat einen riesigen Vorrat an ballistischen Raketen, die das Rückgrat der "Abschreckungsstreitkräfte" des Landes bilden.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte in einer ersten Reaktion auf Putins Entscheidung im britischen Sender BBC, dies zeige, wie ernst die Lage sei, und "warum wir wirklich zusammenstehen müssen".

Die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield erklärte, das Verhalten Putins zeige, dass Russland den Konflikt auf inakzeptable Weise eskaliere.

Ukraine spricht mit Russland

Die Ukraine nimmt von Russland angebotene Verhandlungen nun doch an. Eine russische und eine ukrainische Delegation würden sich an der ukrainisch-belarussischen Grenze treffen, teilte das Büro

des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit. Die Begegnung soll am Fluss Prypjat in der Nähe des Atomkraftwerks Tschernobyl stattfinden. Es gebe keine Bedingungen. Selenskyj telefonierte mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko.

Noch kurz zuvor hatte der ukrainische Präsident Gespräche in Belarus nochmals abgelehnt und darauf verwiesen, dass auch von dort aus russische Soldaten die Ukraine angegriffen. Kiew sei aber weiter offen für Verhandlungen an anderen Orten. Das ukrainische Außenministerium bekräftigte, man werde aber keine Gebiete an Russland abgeben.

Video ansehen 00:58 Selenskyj: Wollen Gespräche, aber nicht in Minsk

Zugleich appellierte der ukrainische Präsident an die Solidarität der Menschen im Nachbarland. "Von Ihrem Gebiet aus schießen die Truppen der Russischen Föderation Raketen auf die Ukraine", sagte er in einer Videobotschaft. Er rief die Menschen in Belarus dazu auf, sich klar zu positionieren. "Wir sind Ihre Nachbarn. Wir sind Ukrainer. Seien Sie Belarus - und nicht Russland!"

Zudem rief hat Selenskyj den Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag an. "Russland muss für die Manipulation des Begriffs Völkermord zur Rechtfertigung einer Aggression zur Rechenschaft gezogen werden", schrieb er auf Twitter.

Mehr als 100.000 Menschen demonstrieren in Berlin

Gegen den russischen Angriff auf die Ukraine sind in der deutschen Hauptstadt mehr als 100.000 Menschen auf die Straße gegangen. Der Zustrom Richtung Brandenburger Tor und Siegessäule hält laut Polizei an.

Die Demo in Berlin steht unter dem Motto: Stoppt den Krieg - Frieden für die Ukraine und ganz Europa

Regierungserklärung im Bundestag

Der Bundestag in Berlin kam wegen des Kriegs gegen die Ukraine zu einer Sondersitzung zusammen. Kanzler Olaf Scholz gab eine Regierungserklärung ab. Dabei nannte er den Angriff Russlands auf die Ukraine eine "Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents". Die Handlungen von Präsident Wladimir Putin seien menschenverachtend, völkerrechtswidrig und "durch nichts und niemanden zu rechtfertigen", sagte Scholz.

Bundeskanzler Olaf Scholz bei seiner Regierungserklärung im Deutschen Bundestag

Die ukrainischen Streitkräfte sind nach Medienberichten weiterhin vielerorts schweren Angriffen der russischen Armee "aus allen Richtungen" ausgesetzt. Russische und ukrainische Einheiten haben sich am frühen Sonntag erbitterte Gefechte um den Flughafen Vasilkovo in einem Vorort der Hauptstadt Kiew geliefert. Nach Medienberichten versuchten die russischen Einheiten weiterhin, einen der größeren Flughäfen rund um Kiew unter ihre Kontrolle zu bringen. Diese Angaben ließen sich von unabhängiger Seite nicht überprüfen.

Russische Soldaten aus Millionenstadt Charkiw zurückgedrängt?

Russische Truppen sind in der Nacht und am Morgen nach ukrainischen Angaben in die umkämpfte Stadt Charkiw im Nordosten der Ukraine vorgedrungen. Sie seien mit Militärfahrzeugen in die zweitgrößte Stadt des Landes gelangt, auch in das Stadtzentrum, sagt der Gouverneur der Region, Oleh Sinegubow. Später teilte er mit, man habe die russischen Soldaten inzwischen zurückdrängen können. Die Stadt sei wieder vollständig unter Kontrolle der ukrainischen Streitkräfte. Zivilisten wurden aufgefordert, nicht nach draußen zu gehen. In der Stadt leben etwa 1,5 Millionen Einwohner. Bei Charkiw soll nach ukrainischen Behördenangaben zudem eine Gaspipeline explodiert sein. Von unabhängiger Seite lassen sich die Angaben nicht überprüfen.



Das Feuer nach dem Angriff auf ein Erdöllager nahe Kiew ist kilometerweit zu sehen

Bei einem der ersten russischen Angriffe in der Nacht war nach ukrainischer Darstellung ein Treibstoffdepot in dem Vorort südwestlich von Kiew von mehreren Raketen getroffen und in Brand gesetzt worden. Wegen der anhaltenden Kämpfe konnten Feuerwehren nicht zum Löschen vorrücken. Der Feuerschein war nach Berichten von Augenzeugen am nächtlichen Himmel über Kiew sichtbar. Bei Cherson im Süden sei russischen Einheiten nach erbitterten Kämpfen ein Vorstoß gelungen. Auch in der Region Luhansk tobten demnach schwere Kämpfe. Zudem melden die russischen Streitkräfte die "vollständige Blockade" der südukrainischen Städte Cherson und Berdjansk.

Auch diese Angaben lassen sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.

Europäische Länder sperren Luftraum für russische Maschinen

Als Reaktion auf den Angriff auf die Ukraine meiden die Deutsche Lufthansa und die niederländische Airline KLM in den kommenden sieben Tagen den russischen Luftraum. Deutschland sperrt seinen Luftraum für russische Maschinen, wie das Bundesverkehrsministerium mitteilte. Die Regelung ist zunächst für drei Monate geplant und greift nicht bei humanitären Verbindungen oder Notfällen.

Dem Schritt schlossen sich Frankreich, Italien, Spanien, die Niederlande, Nordmazedonien, Norwegen, Finnland, Schweden, Dänemark, Island und Kanada an.

Die Europäische Union arbeitet nach Angaben von EU-Beamten derzeit an einer Verordnung, nach der russische Maschinen künftig nirgendwo mehr in der Union landen oder starten dürfen.





Proteste in Düsseldorf: SWIFT-Aus kommt

Russische Banken werden aus SWIFT-Zahlungssystem ausgeschlossen

Die USA, Frankreich, Kanada, Italien, Großbritannien, die EU-Kommission und Deutschland haben wegen des Angriffs auf die Ukraine weitere harte Finanz-Sanktionen gegen Russland beschlossen. So werden all die russischen Banken, die bereits von der internationalen Gemeinschaft sanktioniert sind, vom internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen, wie der deutsche Regierungssprecher Steffen Hebestreit am späten Samstagabend mitteilte. Soweit erforderlich, sollen weitere russische Banken dazukommen. Damit sollen diese Institute von den internationalen Finanzströmen abgeklemmt werden.