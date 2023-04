DW Nachrichten

Putin und Selenskyj zu Besuch an der Front

Russlands Präsident Putin zeigte sich am Montag unter anderem in der Region Cherson; der ukrainische Präsident Selenskyj reiste am Dienstag in die umkämpfte Stadt Awdijiwka. Die Frontbesuche fallen in eine Zeit, in der über eine mögliche Frühjahrsoffensive der ukrainischen Armee spekuliert wird.