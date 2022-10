DW Nachrichten

Putin und Erdogan treffen sich in Kasachstan

Zum vierten Mal in drei Monaten treffen sich der russische und der türkische Staatschef, diesmal in Kasachstan. Der Ukraine-Krieg ist nur am Rande Thema, damit verbundene Themen jedoch schon: Putin schlägt den Bau einer Pipeline durch die Türkei vor.