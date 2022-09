DW Nachrichten

Putin sucht Verbündete und trifft Erdogan

Russlands Präsident Putin will von China und Indien Rückendeckung für den Krieg gegen die Ukraine. Daran arbeitet er in persönlichen Gesprächen derzeit auf einem Treffen der Shanghai Cooperation Organization (SCO) in Usbekistan. Am Freitag traf er dort auch den Regierungschef der Türkei.