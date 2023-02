DW Nachrichten

Putin kündigt Aussetzung des New-Start-Abkommens an

Schuld am Krieg in der Ukraine seien die westlichen Eliten – diesen Vorwurf wiederholt der russische Präsident Wladimir Putin in seiner Rede zur Lage der Nation. Und er kündigt gleich noch einen Rückschlag für die internationale Rüstungskontrolle an.