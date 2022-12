DW Nachrichten

Putin hält Rede vor hochrangigen Offizieren

In der heftig umkämpften Frontstadt Bachmut im Osten der Ukraine geraten die Verteidiger offenbar in die Defensive. Russland wiederum kündigt an, die Zahl der im Krieg eingesetzten Soldaten aufzustocken. Präsident Putin verspricht, bei der Ausrüstung an nichts zu sparen.