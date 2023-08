Putin bestätigt indirekt Tod von "Wagner-Chef" Prigoschin

Als erster hatte der Telegram-Kanal Grey Zone den Tod des Gründers und Leiters der russischen Söldner-Truppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, bei einem Flugzeugabsturz in Russland gemeldet. Prigoschin hatte den Telegram-Kanal immer wieder zur Verbreitung seiner Videos genutzt.

Die Luftfahrtbehörde Rosawiazija veröffentlichte eine Passagierliste, auf der unter anderen Prigoschin und der offizielle Wagner-Kommandeur Dmitri Utkin standen. Alle zehn Insassen der Maschine seien ums Leben gekommen, hatte der russische Zivilschutz mitgeteilt.

Grey Zone spricht von Abschuss

Auch zur Absturzursache gibt es noch keine offiziellen Angaben. Die russischen Behörden leiteten Ermittlungen ein. Grey Zone verbreitete bereits früh die Version eines gezielten Abschusses durch die russische Luftwaffe. Überprüfen ließ sich diese Behauptung nicht. "Prigoschin starb als Ergebnis der Handlungen von Verrätern Russlands", hieß es in einem Grey-Zone-Post.

Trümmer des abgestürzten Kleinflugzeugs in der Region Twer Bild: Investigative Committee of Russia/Handout/REUTERS

Die Maschine vom Typ Embraer Legacy 600 sollte von Moskau nach St. Petersburg fliegen, wo Prigoschins Firmen ihren Sitz haben. Sie stürzte im Gebiet Twer bei dem Ort Kuschenkino mehr als 200 Kilometer von Moskau entfernt ab. Laut Grey Zone war noch ein zweites Flugzeug der Privatarmee auf dem Flug von Moskau nach St. Petersburg. Dieses habe kehrtgemacht und sei im Flughafen Ostafjewo südlich von Moskau gelandet.

Auf den Tag genau zwei Monate vor dem Flugzeugabsturz hatte Prigoschin mit seiner Privatarmee Wagner gegen die russische Führung gemeutert. Bei dem Vormarsch auf Moskau forderten die Meuterer die Ablösung von Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow. Prigoschin griff aber auch Präsident Putin selbst an, der den Wagner-Chef daraufhin als Verräter bezeichnete.

Die Meuterei endete kurz darauf, wobei die Hintergründe bis heute unklar sind. Prigoschin und Tausende seiner Bewaffneten gingen formal nach Belarus. Prigoschin hatte lange Zeit als enger Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin gegolten.

Kiew dementiert Beteiligung

Ein potenzieller weiterer Verdächtigter wies jegliche Verantwortung zurück, in einen Anschlag auf Prigoschin verwickelt zu sein. Die Ukraine hat laut Präsident Wolodymyr Selenskyj nichts mit dem möglichen Tod der Wagner-Führung zu tun. "Alle begreifen, wer daran beteiligt ist", sagte Selenskyj vor Journalisten in einer offensichtlichen Anspielung auf eine Verantwortung des Kremls in Moskau.

Baerbock: "Keine schnellen Schlüsse ziehen"

Deutschlands Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hatte in einer ersten Stellungnahme vor voreiligen Spekulationen gewarnt. Der Flugzeugabsturz sei erst einige Stunden her, deswegen könne man "keine schnellen Schlüsse ziehen", sagte Baerbock im Deutschlandfunk. Der Vorfall unterstreiche aber, "dass ein System, dass eine Macht, dass eine Diktatur, die auf Gewalt gebaut ist, dass sie eben auch intern nur Gewalt kennt". Das habe man "auf traurige, dramatische Art und Weise in den Vorjahren schon gesehen, wo Oppositionelle, wo Journalisten, wo einfache Menschen aus dem Fenster gefallen sind oder vergiftet worden sind".

Der Berater des ukrainischen Präsidentenbüros, Mychajlo Podoljak, sagte mit Blick auf den gescheiterten Aufstand Prigoschins der "Bild"-Zeitung: "Prigoschin hat in dem Moment, als er 200 Kilometer vor Moskau stehen blieb, sein eigenes Todesurteil unterschrieben." In Onlinenetzwerken erklärte Podoljak, der Flugzeugabsturz sei "ein Signal Putins an die russischen Eliten" vor der Präsidentenwahl 2024. Es bedeute "Vorsicht! Illoyalität bedeutet Tod".

Biden ist nicht überrascht

Auch US-Präsident Joe Biden zeigte sich "nicht überrascht" vom möglichen Tod des Wagner-Chefs. Er habe kürzlich mit Blick auf den russischen Söldnerchef gesagt, dieser müsse "vorsichtig" sein. Ähnlich äußerte sich die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. "Dass Prigoschin seinen Angriff auf Putin mit dem Leben bezahlen wird, davon war auszugehen: Ein Teufel, der sich mit dem Teufel einlässt", sagte Strack-Zimmermann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es zeige aber auch, "dass offensichtlich große Nervosität bei Putin und seinen Schergen im Kreml herrscht".

CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter vermutet, dass der russische Präsident Putin den Tod des Wagner-Chefs beauftragt hat. "Es war eine Frage der Zeit", sagte er dem Sender RTL. Dass es jetzt so rasch gegangen sei und auch noch zehn weitere Tote in Kauf genommen wurden, "zeigt die Brutalität des Systems Putin", so Kiesewetter. Die mutmaßliche Ermordung Prigoschins sei eine "Warnung" auch für Deutschland, betonte Kiesewetter. Man müsse sich im Klaren sein, dass dieses System nicht verhandele und "nur die Sprache der Stärke versteht."

EU will sich nicht äußern

Die Europäische Union will den mutmaßlichen Tod Prigoschins vorerst nicht kommentieren. Man habe die Berichte über den Flugzeugabsturz gesehen, aber die Informationen ließen sich nur sehr schwer verifizieren, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Dienstes in Brüssel. "Kaum etwas, was in diesen Tagen aus Russland kommt, ist glaubwürdig." Zu möglichen politischen Folgen der jüngsten Entwicklungen wollte sich der Sprecher ebenfalls nicht äußern: "Zum derzeitigen Zeitpunkt wäre das reine Spekulation", erklärte er.

Zentralafrikanische Republik reagiert gelassen

Auch in der Subsahara-Region in Afrika wird der Flugzeugabsturz zwischen Moskau und St. Petersburg genau beobachtet. Denn die Wagner-Gruppe ist in Ländern wie Mali oder der Zentralafrikanischen Republik sehr aktiv. Fidèle Gouandjika, ein Berater des Präsidenten der Zentralafrikanischen Republik, Faustin-Archange Touadéra, zeigte sich in der DW gelassen. Es werde sich nichts an den Beziehungen ändern, sagte er der Deutschen Welle. "Wir haben ein Verteidigungsabkommen mit Russland und ich denke, dass die Paramilitärs, die bei uns sind, ihre Arbeit wie bisher weiterführen werden - sie werden einen anderen Chef finden."

Prigoschins angeblicher Tod "unterstreicht Putins Schwäche"

Stephen Hall, Dozent für russische und postsowjetische Politik an der Universität Bath in Großbritannien, erläuterte in einem Interview der Deutschen Welle die möglichen Auswirkungen der Ereignisse. "Ich denke, dies ist ein Signal an diejenigen in den Eliten, die vielleicht unzufrieden sind: 'Tut nicht, was Prigoschin getan hat, denn es wird schlecht für euch enden.'"

Und weiter: "Prigoschin war wahrscheinlich bei einigen Eliten beliebt, weil er ein Patriot war. Ich glaube nicht, dass die meisten Eliten ihn wirklich mochten, aber er war ein Patriot. Es ist also gewissermaßen ein Zeichen der Schwäche Putins, dass er sich auf diese Weise gegen Prigoschin stellen musste."

ww/uh/se/AR (dpa, afp, rtr, ap, dw)