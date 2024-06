Alexander Zverev: Prozess gegen Geldauflage eingestellt

Der Prozess gegen den deutschen Tennisprofi Alexander Zverev wegen angeblicher Körperverletzung ist ohne Urteil bereits am dritten Tag beendet worden. Das Berliner Amtsgericht Tiergarten stellte das Verfahren gegen eine Geldauflage ein. Zverev muss insgesamt 200.000 Euro zahlen, davon 150.000 Euro an die Staatskasse und 50.000 an einen Sammelfonds für gemeinnützige Einrichtungen.

Gericht spricht von "friedlicher Lösung"

Damit ist kein Schuldeingeständnis verbunden, Zverev gilt rechtlich weiterhin als unschuldig. Staatsanwaltschaft, Zverevs Verteidigung und seine Ex-Freundin als Nebenklägerin stimmten diesem Weg zu, das Verfahren zu beenden. Alle Beteiligten hätten den Konflikt friedlich lösen wollen, erklärte das Gericht. Zverev und seine frühere Partnerin haben eine gemeinsame Tochter.

Die Ex-Freundin hatte Zverev vorgeworfen, sie im Mai 2020 bei einem heftigen Streit gegen eine Wand gedrückt und mit beiden Händen gewürgt zu haben. Der Tennisprofi hatte dies bestritten. Das Amtsgericht hatte im Oktober 2023 Strafbefehl gegen Zverev erteilt und eine Geldbuße von 450.000 Euro festgesetzt. Zverev hatte Einspruch eingelegt, deshalb kam es zu dem Prozess. Die Öffentlichkeit war auf Antrag des Olympiasiegers von 2021 von der Verhandlung ausgeschlossen worden.

Zverev war nicht persönlich vor Gericht erschienen. Der 27-Jährige spielt derzeit bei den French Open der Tennisprofis in Paris und steht im Halbfinale, in dem er an diesem Freitag auf Vorjahresfinalist Casper Ruud aus Norwegen trifft. Zverev hofft weiter auf den ersten Triumph seiner Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier.

sn/sw (dpa, afp)