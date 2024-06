Proteste in Kenia: Lage am Parlament eskaliert

Ein Gesetz der kenianischen Regierung, das Steuererhöhungen auf Brot, Speiseöl, Damenbinden und andere Produkte des täglichen Gebrauchs vorsieht, löst weiterhin Massenproteste auf den Straßen von Nairobi, Mombasa und anderen kenianischen Städten aus. Jetzt eskaliert die Gewalt in Kenias Hauptstadt Nairobi.

An diesem Dienstag (25.06.2024) habe die kenianische Polizei mindestens einen Demonstranten in der Nähe des Parlaments erschossen, berichtete eine Menschenrechtsgruppe. In Agenturberichten war von mehreren Personen die Rede, die reglos am Boden lagen. Währenddessen durchbrachen Demonstranten Barrikaden und drangen in den Parlamentskomplex ein, wo ein Feuer ausbrach.

Junge Demonstranten protestieren auf den Straßen von Nairobi gegen Steuererhöhungen der Regierung von Präsident Ruto Bild: LUIS TATO/AFP/Getty Images

Die hauptsächlich von der sogenannten "Generation Z" geführten Kundgebungen, die vergangene Woche begannen, haben die Regierung überrascht. Wobei Staatspräsident William Ruto noch am Wochenende erklärte, er sei bereit, mit den Demonstranten zu sprechen.

"Generation Z" geht auf die Straße

Es sind vor allem junge Leute, darunter viele Frauen, die gegen Ruto und seine Wirtschaftspolitik auf die Straßen gehen. "Ruto muss gehen", riefen in den letzten Tagen die Demonstranten, die sich im Umfeld des Parlamentsgebäudes versammelt hatten. Wiederholt feuerte die Polizei Tränengas in die Menge. Hunderte wurden festgenommen. Die Polizei sperrte die Straßen zum Parlament großräumig ab und blockierte sie mit Wasserwerfern und Lastwagen.

Die Stimmung in Kenia ist aufgewühlt. Nicht nur, weil viele Menschen befürchten, dass durch das Gesetz die Lebenshaltungskosten weiter steigen. Auch der Tod von zwei jungen Demonstranten vergangene Woche bewegt die Menschen. Die überwiegende Mehrheit der Protest-Teilnehmer demonstrierte bisher friedlich.

Proteste in Nairobi: Kenias Polizei setzt auch Tränengas gegen die Demonstranten ein Bild: LUIS TATO/AFP/Getty Images

Jugend in Kenia: Tiefes Misstrauen in die Regierung

Die meisten Demonstranten sind unter 30 Jahre alt. Der Begriff der "Generation Z" wird für Menschen verwendet, die in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren geboren wurden.

"Wir zahlen bereits hohe Steuern, bekommen aber kaum eine Gegenleistung vom Staat. Wir werden regelrecht bestohlen", sagt die Schauspielerin Makena Kahuha der DW. Und Pamela Muriuki, eine andere junge Demonstrantin, betont: "Für die Regierung zählen die Wähler nicht. Wir haben sie gewählt, damit sie unsere Interessen vertreten, aber stattdessen unterdrücken sie uns."

Demonstranten nutzen Smartphones und soziale Medien

Die aktuellen Demonstrationen unterscheiden sich von anderen Massenprotesten der Vergangenheit. Diesmal filmten viele junge Demonstranten die Zusammenstöße mit der Polizei mit ihren Smartphones und stellten die Videos online. Unter dem Hashtag #OccupyParliament erregten die Demonstrationen damit eine große Aufmerksamkeit, vor allem in den sozialen Medien X und Tiktok. Kenianische Medien sprechen inzwischen nicht nur von der "Generation Z", sondern auch von der "Generation Smartphone".

Regierung beugt sich teilweise dem Druck

Nicht zuletzt deshalb konnte die Protestbewegung erste Erfolge für sich verbuchen. Die Regierung kündigte an, einige der umstrittensten Vorschläge zurückzunehmen: "Die vorgesehene 16-Prozent-Abgabe auf Brot wird gestrichen, auch die Steuer auf den Transport von Zucker wird zurückgenommen, ebenso die die Kraftfahrzeugsteuer. Es wir auch keine Erhöhung der Gebühren für mobile Geldüberweisungen geben", kündigte die Regierung an. Bereits in der vergangenen Woche hatte eine Mehrheit der Parlamentarier dem Gesetz grundsätzlich zugestimmt, nun geht es um vorgeschlagene Änderungen.

Präsident Ruto hatte die Steuererhöhungen zuvor als notwendig verteidigt, um die Abhängigkeit von externen Krediten zu verringern. Insgesamt hoffte die Regierung auf rund 2,5 Milliarden Euro Mehreinnahmen, was 1,9 Prozent des BIP des Landes entspräche. Spätestens seit der COVID-19-Pandemie kämpfen kenianische Konsumenten gegen stark steigende Lebenshaltungskosten. Beobachter warnen, dass die Armut im Land durch Steuererhöhungen verschärft würde. Vor seiner Wahl hatte William Ruto versprochen, die Steuern zu senken.

"Generation Z": Es sind überwiegend junge Menschen, die derzeit in Kenia gegen die Regierung demonstrieren Bild: LUIS TATO/AFP/Getty Images

Polizeigewalt nicht zu rechtfertigen

"Die aktuellen Jugendproteste verliefen bis zu diesem Dienstag überwiegend friedlich. Aber leider setzt die Polizei immer wieder Gewalt gegen die jungen Demonstranten ein", sagt Wanjiru Gikonyo, Koordinatorin des Institute for Social Accountability, einer zivilgesellschaftlichen Initiative, die sich für gute Regierungsführung einsetzt, im DW-Gespräch.

Ähnlich äußert sich Zaha Indimuli, Geschäftsführerin der Amali Organization, die sich für die Interessen der Jugend in Kenia einsetzt: "Das Verhalten der Regierung ist unwürdig und entblößt all ihre Unreife. Für die Gewalt sollte sie zur Rechenschaft gezogen werden", sagt Indimuli der DW.

"Präsident Ruto möchte sich vor allem auf internationalem Parkett profilieren", fügt Wanjiru Gikonyo hinzu. Massenproteste, wie sie zurzeit in Kenia stattfänden, könnten seinem Image weltweit sehr schaden. Ruto habe seine Vorgänger für ihre "sehr unverantwortlichen Kreditaufnahmen“ immer wieder hart kritisiert. Gleichzeitig habe er aber die Verschuldungspolitik früherer Regierungen fortgesetzt. "Kenias Wirtschaft hat mit gravierenden strukturellen Problemen zu kämpfen, mit hohen Strompreisen und auch Kosten aufgrund von Korruption. Das Land ist auf dem falschen wirtschaftlichen Weg", fasst Gikonyo die Widersprüche in der Politik des kenianischen Präsidenten zusammen.

William Ruto wurde 2022 zum Staatspräsidenten Kenias gewählt Bild: James Wakibia/ZUMAPRESS/picture alliance

Proteste: Beginn des Wandels?

Die jüngsten Proteste in Kenia sollten indes weitergehen, bis die Regierung alle Steuererhöhungen zurückzieht, sagt eine Mehrheit der Demonstranten. Die jungen Menschen verabreden sich vor allem über soziale Medien wie X, vormals Twitter, oder Tiktok.

"Die Regierung befürchtet seit Langem, dass soziale Medien genutzt werden könnten, um Protestaktionen zu organisieren, und hat auf strengere Kontrollen durch die Regulierungsbehörden gedrängt", sagt Wanjiru Gikonyo der DW, und fügt hinzu: "Die Rechnung der Regierung ist bislang nicht aufgegangen. Diese Revolution der jungen Menschen, angetrieben über die sozialen Medien, scheint der Beginn des Wandels zu sein. Diese jungen Menschen der Generationen Z und Smartphone zeigen den älteren Generationen, wie man es macht."

Felix Maina Maringa in Nairobi trug zu diesem Artikel bei.