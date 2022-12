Protest gegen das Bildungsverbot für Frauen in Afghanistan

Pünktlich zur Wintersonnenwende, der "Yalda Nacht", die in Afghanistan und der Region gefeiert wird, ließen die Taliban verlauten, dass Frauen mit sofortiger Wirkung von allen Universitäten verbannt werden sollen. Im ganzen Land wurden junge Frauen vor den Toren der Universitäten von bewaffneten Taliban abgewiesen.

"Ich bin schockiert", sagt Nazifa Zaki, Studentin an der Universität Ghor im Westen Afghanistans. "Ich fühle mich hoffnungslos, weil eine ganze Generation, die Hälfte der Bevölkerung, von Bildung ausgeschlossen wurde." Auch Massouda, die aus der Provinz Dschuzdschan stammt und in Kabul studierte, ist fassungslos. "Die Entscheidung des Islamischen Emirats ist ungerecht", klagt sie.

Studentinnen vor verschlossener Tür

Im Land am Hindukusch dürfen praktisch Mädchen ab der sechsten Klasse keine Schule mehr besuchen. Am Donnerstag (22.12.) wurden sogar in einzelnen Städten auch Grundschülerinnen nach Hause geschickt. Es gab Berichte darüber, dass Lehrerinnen ihren Job verloren hätten. In einer Versammlung mit Schuldirektoren und Geistlichen kündigten die Taliban diese Woche an, Frauen dürften unter anderem nicht mehr als Lehrerinnen arbeiten und die Moscheen besuchen. Ein offizieller Beschluss erfolgte bisher nicht.

Abschied für immer? Eine Frau in Burka verlässt eine Universität in der Provinz Kandahar. Sie wird nicht zurückkehren dürfen: In einer Regierungserklärung wiesen die islamistischen Taliban am Dienstag alle privaten wie öffentlichen Universitäten Afghanistans an, Frauen den Besuch der Hochschulen zu untersagen. Alle Studentinnen werden mit sofortiger Wirkung von den Universitäten ausgeschlossen.

Frauen müssen draußen bleiben Am Tag nach dem Universitätsverbot kontrollieren Taliban den Eingang einer Universität in Kabul: Studentinnen müssen draußen bleiben. Das Verbot gilt für unbestimmte Zeit. Doch an den Hochschulen regt sich bereits Protest: Männliche Kommilitonen verließen eine Prüfung, Professoren legten ihre Arbeit nieder.

Hochschulbildung? Reine Männersache Einschränkungen gab es schon zuvor: Nach der Machtübernahme der Taliban im August 2021 mussten die Universitäten Eingänge und Unterrichtsräume nach Geschlechtern trennen. Frauen durften nur noch von anderen Frauen oder alten Männern unterrichtet werden. Hier ist zu sehen, wie ein Bereich für Studentinnen in der Universität Kandahar mit einem Vorhang abgetrennt ist.

Die letzten ihrer Art Diese Absolventinnen der Benawa Universität Kandahar konnten im März noch ihren Abschluss in Informatik machen. International wird die neuerliche Einschränkung der Frauenrechte heftig kritisiert: Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch nannte das Universitätsverbot eine "beschämende Entscheidung", die UN bezeichneten es als Menschenrechtsverletzung.

"Verheerende Auswirkungen auf die Zukunft des Landes" Noch im Oktober hatten Tausende Mädchen und Frauen Aufnahmetests für Universitäten abgelegt, so wie diese vor der Uni Kabul. Viele von ihnen wollten Lehramtsfächer oder Medizin studieren. UN-Generalsekretär António Guterres erklärte, dass das Universitätsverbot "nicht nur gegen die Gleichberechtigung von Frauen verstößt, sondern auch verheerende Auswirkungen haben wird."

Keine Bildungschancen für Mädchen Das Verbot des Universitätsbesuchs ist eine weitere Einschränkung der Bildungsmöglichkeiten für Frauen und Mädchen: Schon seit Längerem dürfen im Großteil des Landes Teenagerinnen keine weiterführenden Schulen ab der siebten Klasse besuchen. Diese Mädchen, die im Osten Afghanistans auf dem Schulweg sind, haben Glück: Einige Provinzen abseits der Machtzentren der Taliban ignorieren das Verbot.

Land der unsichtbaren Frauen Mädchen und Frauen sind vom öffentlichen Leben weitgehend ausgeschlossen. Seit einigen Monaten dürfen sie in Kabul keine Fitnessstudios und Parks mehr besuchen. Auch dieser Freizeitpark in der Hauptstadt ist für Besucherinnen tabu. Die Taliban begründeten das Verbot damit, das Vorschriften zur Trennung der Geschlechter nicht eingehalten würden und Frauen das vorgeschriebene Kopftuch nicht trügen.

Dystopie wird Realität Frauen sammeln Safranblüten in der Provinz Herat. Diese Arbeit ist ihnen erlaubt, im Gegensatz zu den meisten anderen Berufen. Seit ihrer Machtübernahme haben die Taliban zahlreiche Regelungen erlassen, die das Leben von Frauen und Mädchen massiv einschränken: So ist ihnen das Reisen ohne männlichen Begleiter verboten, außerhalb ihrer Wohnung müssen sie Hidschab oder Burka tragen.

"Schande für die Welt" Viele Afghaninnen wollen die Abschaffung ihrer Rechte nicht hinnehmen: Hier demonstrieren Frauen im November in Kabul. "Die schreckliche Situation afghanischer Frauen ist eine Schande für die Welt", ist auf einem Plakat zu lesen. Der öffentliche Protest erfordert viel Mut: Die Demonstrantinnen riskieren Prügel- und Haftstrafen. Frauenrechtsaktivistinnen werden in Afghanistan verfolgt.



"Langfristig wird das einen großen Schaden für Afghanistan und die Menschen in Afghanistan haben", mahnt Shaharzad Akbar, ehemalige Vorsitzende der afghanischen Menschenrechtskommission. "In einer Gesellschaft, in der die Hälfte der Bevölkerung keinen Zugang zur Bildung hat, bleibt die Bevölkerung arm und von Hilfe der internationalen Gemeinschaft abhängig." In Afghanistan herrscht ohnehin seit Jahren eine Hungerkrise. Nach Angaben der Vereinten Nationen werden in diesem Winter haben knapp 23 Millionen Afghanen nicht genug zu essen.

Welle der Empörung gegen Bildungsverbot für Frauen

Um ein Zeichen gegen das Verbot der Taliban zu setzen, folgten mehrere Protestaktionen von Studierenden und Lehrenden. Eine Reihe von männlichen Medizinstudenten stand inmitten einer Prüfung auf und verließ aus Protest den Raum. An der Universität in Nangarhar im Osten des Landes protestieren Studentinnen und Studenten vor dem Unigebäude. Dutzende Frauen in mehreren Städten gingen ein weiteres Mal auf die Straße und riefen Parolen wie "Entweder jeder oder keiner" und "Bildung für alle".

Protest gegen Bildungsverbot

Die Taliban reagierten mit Schlägen und versuchten auf diese Weise, Demonstrantinnen auseinanderzutreiben. Im ganzen Land legten männliche Dozenten ihre Arbeit nieder oder gaben ihren Rücktritt bekannt. Einer der ersten war Obaidullah Wardak, der in Kabul an der Fakultät Mathematik lehrte. Er sehe keine andere Wahl, als seinen Rücktritt einzureichen. "Ich konnte das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren und wollte mich solidarisch zeigen", sagt er im DW-Interview. Er glaube zwar nicht daran, dass sich die Taliban dadurch beeindrucken ließen, aber er hoffe trotzdem, dass sich ihm weitere Menschen anschließen würden.

Für Abas Basir, Ex-Bildungsminister unter Präsident Ashraf Ghani bis dessen Sturz im August 2021, kann nur ein anhaltender Druck aus der Bevölkerung die Taliban zu einer Umkehr bewegen. "Wenn die Lehrkräfte gemeinsam kündigen und die Universitäten und Schulen verlassen, könnte das zu einem positiven Ergebnis führen", so Basir zur DW.

Solidarität mit Afghaninnen

Die Welt müsse spätestens jetzt handeln, fordert die afghanische Politikerin und islamische Feministin Shukria Barakzai. Barakzai studierte selbst an der Universität Kabul. Einen Abschluss konnte sie in den 1990er-Jahren jedoch nicht erwerben, da die Taliban an die Macht gekommen waren. "Die Taliban haben bewiesen, dass sie Frauen systematisch diskriminieren. Die Menschen in Afghanistan und die internationale Gemeinschaft sollten sich gemeinsam dagegen wehren und ihre Verantwortung gegenüber den Frauen nicht vergessen", sagt Barakzai.

Empörung nach Uni-Ausschluss afghanischer Frauen

Selbst in anderen islamischen Ländern wie Saudi Arabien, der Türkei und dem Katar, die für eingeschränkte Frauenrechte bekannt sind, gilt das Bildungsverbot für Frauen als "inhuman" und "unislamisch". Für die Taliban sind selbst diese Länder keine islamischen Länder. In ihren Augen herrschen sie über das einzige Land der Welt, in dem das islamische Recht ordnungsgemäß seine Anwendung finde.