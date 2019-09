Protest gegen Auftritt palästinensischer Rapper am Brandenburger Tor

Eine "Kundgebung zur Solidarität mit Palästina" - direkt vor dem Brandenburger Tor - hat in Berlin heftige Proteste hervorgerufen. Sowohl der israelische als auch der US-amerikanische Botschafter verlangen, dass die Veranstaltung am 25. September abgesagt wird.

Im Zentrum der Kontroverse stehen die palästinensischen Rapper Shadi Al-Bourini und Shadi Al-Najjar, die im Kulturprogramm der Veranstaltung auftreten sollen. Wie der Berliner"Tagespiegel" berichtet, hat das Rapper-Duo während des Gaza-Konfliktes 2014 den Song "Strike a blow at Tel Aviv" veröffentlicht, in dem sie davon fantasierten die israelische Stadt Tel Aviv zu bombardieren und Juden 'zu zertreten'". Die Rapper seien auch durch ihre Verwendung antisemitischer Symbole aufgefallen.

"Hassprediger"

Der ehemalige Grünen-Abgeordnete Volker Beck kritisierte die Veranstaltung scharf und verlangte, dass vor dem Brandenburger Tor keine "Terrorverherrlicher" auftreten dürften. Er stellte ebenso in Frage, wie solche "Hassprediger" überhaupt ein Visum für Deutschland bekommen konnten.

Palästinensische Demonstrationen vor dem Brandenburger Tor sind nicht Neues. 2017 galten sie Donald Trumps Anerkennnung von Jerusalem als Israels Hauptstadt

Der Direktor des American Jewish Comitee, Remko Leemhuis, sagte im Gespräch mit dem "Tagespiegel": "Wir sind entsetzt, dass Künstlern, die Terror gegen die Bürgerinnen und Bürger Israels als Heldentat glorifizieren, Terroristen als Märtyrer bezeichnen und das Existenzrecht Israels bestreiten, im Herzen von Berlin eine Bühne geboten wird."

Die Berliner Polizei erklärte, dass die Kundgebung von einer Organisation namens "Herren der Erde" unter dem Motto "Palästina-Frage" angemeldet worden sei. Etwa 400 Teilnehmern würden dafür erwartet. Besonders konfliktträchtig ist, dass die zwischen 17 und 19 Uhr geplante Veranstaltung nur fünf Meter vor dem Brandenburger Tor und in unmittelbarer Nähe zum Holocaust-Mahnmal abgehalten werden soll.

"Kundgebung verhindern!"

Wie die israelische Tageszeitung "Jerusalem Post" berichtet, verlangen Israels Botschafter Jeremy Issacharoff und der US-Botschafter Richard Grenell von der Berliner Innenverwaltung, die Kundgebung an diesem Mittwoch zu verbieten. "Ich appeliere an die Berliner Behörden, dass sie diese Veranstaltung am Brandenburger Tor, bei der es um antisemitische Äußerungen und die Verherrlichung von Gewalt gegen Israel geht, verhindern", schrieb Issacharoff auf Twitter. "Berlin sollte die Menschen einigen, nicht spalten!"

Laut "Jerusalem Post" pflichtete Grenell dem israelischen Botschafter bei, der geschrieben hatte: "Diese Rapper sprechen über die Vernichtung von Juden."

Die Zeitung sprach von einem "weiteren Krisenmoment" für Berlins regierenden Bürgermeister Michael Müller, der erst vor wenigen Wochen den "antisemitischen iranischen Bürgermeister von Teheran" empfangen habe. Müller habe sich gegenüber dem wachsenden Judenhass in der deutschen Hauptstadt seit Jahren nachsichtig gezeigt.