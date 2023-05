Projekt Zukunft

Sollten wir ausgestorbene Arten wiederbeleben? Was kann, was darf Wissenschaft? - In der Schweiz versuchen sie, Blitze mit Lasern einzufangen. Und in Deutschland erklärt eine Physikerin ihren Traumberuf: Sie erforscht die Struktur von Tropfen.