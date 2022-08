Projekt Zukunft

Projekt Zukunft - Das Wissenschaftsmagazin

Er war 177 Tage im All. Nach der Rückkehr von der ISS musste sich Astronaut Matthias Maurer erst wieder an die irdische Schwerkraft gewöhnen. Außerdem in PROJEKT ZUKUNFT: Neue Teilchenjagd am CERN. Und: Wundermedizin aus dem Wattwurm?