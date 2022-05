Projekt Zukunft

Projekt Zukunft - Das Wissenschaftsmagazin

Ewiges Leben als Avatar? Was ist möglich in der digitalen Parallelwelt? Außerdem: Der Krieg in der Ukraine setzt der Wissenschaft zu. Zu Besuch bei zwei geflüchteten Forscherinnen. Und: Was passiert, wenn es eng wird? Wir werfen einen Blick in die Gedrängeforschung.