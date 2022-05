Projekt Zukunft

Der Mond ist wieder in den Fokus der Raumfahrt gerückt. Mehrere Missionen sollen in nächster Zeit starten. Was wissen wir über den ständigen Begleiter der Erde? Und welche Ziele verfolgen die Missionen? Außerdem: Wie entsteht ein Regenbogen?