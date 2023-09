Projekt Aufklärung - Wie wird Wissen zu Erkenntnis?

Doch wie steht es im 21. Jahrhundert um das aufklärerische Projekt?

Die Dokumentation begibt sich auf einen Roadtrip um den Globus zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es ist eine Momentaufnahme durch die Brille der Aufklärung, rund um die Ideen von Gerechtigkeit, Verantwortung, Freiheit und Erkenntnis.

Wie viel Informationen braucht der Mensch? Wie kann er zwischen wahrer und falscher Information unterscheiden? Wie kann die Wahrheit gegen Regierungen, Diktatoren und Geheimdienste verteidigt werden, die Falschinformationen verbreiten und Beweismaterial manipulieren? Und wie kommt er zu echter Erkenntnis?

Diesen Fragen spürt die norwegische KI-Expertin Anita Schjøll Brede nach - zwischen Ghana, London und ihrer Heimat Oslo. Auf den Spuren des französischen Aufklärers Denis Diderot, der in seinem Lebenswerk, der "Encyclopédie”, das Wissen der Welt neu organisierte und sich damit gegen König, Adel und Kirche auflehnte.

In Westafrika unternimmt Anita mit der Sängerin und "Voodoo-Hexe” Azizaa einen Roadtrip von Ghana durch Togo nach Benin zum weltweit größten Voodoo-Festival. Für Azizaa ist Voodoo keine Religion, sondern ein Lebensstil, der auf uraltem Wissen beruht, das von Generation zu Generation weitergegeben und in keiner Enzyklopädie festgehalten wurde.

Der schwedische Philosoph Nick Bostrom denkt über die Gefahren und Chancen künstlicher Superintelligenz nach. Was passiert, wenn Menschen nicht mehr die intelligentesten Wesen auf dem Planeten sind. Was bedeutet es dann, ein Mensch zu sein?

