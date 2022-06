Perspectives of Ukrainian Cinema: Filme aus der Ukraine

"Atlantis" (2019)

Die Filme der Reihe "Perspectives of Ukrainian Cinema" erinnern daran, dass der Krieg in der Ukraine nicht erst 2022 begonnen hat. Viele Werke thematisieren die Anfänge 2014 in der Ostukraine. Valentyn Vasyanovychs "Atlantis" von 2019 wirkt wie eine Vorahnung, da er die Nachwirkungen eines Landes in Trümmern zeigt, in dem ehemalige Soldaten Kriegsleichen ausgraben.