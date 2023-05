Pritzker-Preis für Sir David Chipperfield

Er ist einer der erfolgreichsten Architekten weltweit: Sir David Chipperfield. Dieses Jahr wird er mit dem „Nobelpreis der Architektur“, dem Pritzker-Preis, ausgezeichnet. Wir haben den Briten vorab in Berlin getroffen.

Die Modemarken von verstorbenen Namensgebern

Ob Dior, Chanel oder Louis Vuitton: Die Gründer und Namensgeber einiger der größten Modehäuser der Welt sind schon lange verstorben. Doch ihre Luxusmarken existieren erfolgreich weiter. Wie schaffen sie das?

Die andalusische Spezialität Gazpacho

Beim Wort "Suppe" denken viele wahrscheinlich an ein heißes Gericht. Aber in Südspanien isst man im Sommer gerne eine kalte Suppe namens "Gazpacho". Wir lassen uns in Málaga zeigen, wie die Spezialität zubereitet wird.

Drei Tipps für einen Städtetrip nach Belgrad

Mit 1,7 Millionen Einwohnern ist die serbische Hauptstadt eine der größten Städte Europas. Sie hat eine bewegte Geschichte, eine aufregende Kulturszene, ist vergleichsweise günstig und dennoch nicht überlaufen.

Sendezeiten:

DW Deutsch

SA 20.05.2023 – 03:00 UTC

SA 20.05.2023 – 11:30 UTC

SA 20.05.2023 – 15:03 UTC

SO 16.04.2023 – 08:00 UTC

SO 16.04.2023 – 20:45 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

SA 20.05.2023 – 03:00 UTC

SA 20.05.2023 – 11:30 UTC

SA 20.05.2023 – 15:03 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3