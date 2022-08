Wie Prinzessin Diana bis heute die Popkultur inspiriert

Netflix-Diana

Emma Corrin spielte Diana in Staffel 4 der Netflix-Serie "The Crown". Für ihre Rolle gewann sie 2021 einen Golden Globe und würdigte die verstorbene Prinzessin in ihrer Dankesrede mit den Worten: "Du hast mich mehr Mitgefühl und Empathie gelehrt, als ich es mir je hätte vorstellen können." Die australische Schauspielerin Elizabeth Debicki wird Diana in den Staffeln 5 und 6 spielen.