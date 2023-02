Postkarten schreiben

Viele Deutschlernerinnen und Deutschlerner planen, eines Tages einmal Berlin zu besuchen, oder waren sogar schon einmal dort. Eine kleine Tour durch die Stadt können Ihre Kurseilnehmerinnen und -teilnehmer in der Video-Folge Berlin, Berlin mit dem Bandtagebuch und der Band EINSHOCH6 unternehmen und ihre Eindrücke anschließend zu Papier bringen.



So können Sie vorgehen:

Als Vorbereitung auf diese Folge fragen Sie Ihre Lernerinnen und Lerner, welche Berliner Sehenswürdigkeiten sie kennen. Sammeln Sie diese an der Tafel. Zeigen Sie dann das Video. Welche Sehenswürdigkeiten werden auch im Video gezeigt, welche fehlen? Lassen Sie Ihren Kurs anschließend weitere Informationen zu den jeweiligen Sehenswürdigkeiten finden. Anschließend sollen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für eine Sehenswürdigkeit entscheiden, die sie gerne besuchen würden. Lassen Sie sie dann eine Postkarte an eine beliebige Person über ihren Berlin-Besuch schreiben. Wichtig ist dabei, dass sie sich auch überlegen, was diese Person besonders interessieren könnte.

Sollten Ihre Lernenden keine Sehenswürdigkeiten kennen, lassen Sie sie zunächst Informationen über verschiedene Berliner Sehenswürdigkeiten wie das Brandenburger Tor oder den Fernsehturm am Alexanderplatz herausfinden, bevor Sie das Video zeigen.

Alternative: Die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer sollen sich die Video-Folge anschauen und eine Postkarte über die Begegnung mit der Band auf dem Dach des Hotels schreiben.

Auch möglich: Jede Lernerin und jeder Lerner schreibt eine Postkarte aus einer Stadt ihrer/seiner Wahl und liest sie im Plenum vor, ohne den Stadtnamen zu nennen. Diesen müssen die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeweils erraten.



Benötigte Materialien:

Lektion „Berlin, Berlin“ (Video und interaktive Übungen)

Arbeitsblatt „Ich bin in Berlin!“



Niveaustufe:

mind. A2



Das Format in Kürze:

Mit dem Bandtagebuch entdecken Deutschlernende Deutschland und den deutschen Hip-Hop: Die Münchner Band EINSHOCH6 nimmt sie mit auf eine Reise quer durch die Republik. Die Lernerinnen und Lerner begleiten die Band in ihrem Videotagebuch ins Studio, zum Fußballspiel, zur Berliner Mauer oder auf den Weihnachtsmarkt. Songs und coole Musikvideos machen aus dem Bandtagebuch ein Lernformat mit Hitpotenzial.



Zu jeder Video-Episode gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreichen Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie im Menü den Punkt „Extras“ aufrufen. Es gibt sowohl Begleitmaterialien, die sich eng an der jeweiligen Episode orientieren und vor allem dem inhaltlichen Verständnis dienen, als auch ein eigenes Aktivitätenbuch mit besonders kreativen und spielerischen Aufgaben.