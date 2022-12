Top-Thema - Archive

Post an Weihnachtsmann und Christkind

Himmelsthür, Himmelpforten oder Engelskirchen: Sieben Weihnachtspostfilialen in Deutschland kümmern sich um Briefe, die Kinder an den Weihnachtsmann oder an das Christkind schreiben. So wird die Post auch beantwortet.

In den Weihnachtspostfilialen der Deutschen Post kommen jährlich viele Kinderbriefe mit ganz unterschiedlichen Wünschen an.

WWW-Links