Portugal: Seepferdchen in Gefahr

Zusätzlich schädigen die Fischernetze das Seegras, den Lebensraum der kleinen Meeresbewohner.

Weitere Themen in Fokus Europa:

Italien: Aufmarsch der Rechten

In zwei Wochen wird in Italien gewählt - und es könnte eine neue, weit rechts gerichtete Regierung geben. Vor allem, weil eine Gruppierung mit neofaschistischen Wurzeln die aktuellen Umfragen anführt: Die "Brüder Italiens“ mit ihrer Vorsitzenden Georgia Meloni.





Deutschland: Eine Geflüchtete wird Zugführerin

Die Iranerin Sonia Alaghehband erfüllt sich nach ihrer Flucht einen Traum – sie wird Zugführerin. In Deutschland fehlen solche Fachkräfte. Selbst eine Lok zu fahren - das ist das große Berufsziel einer Gruppe Geflüchteter in Stuttgart. 14 Menschen werden derzeit umgeschult - ein Pilotprojekt der Deutschen Bahn.





Ukraine: Endlich wieder Oper in Odessa

Trotz Krieg hat die Oper in Odessa wieder geöffnet. Das ist gut für die Stadt. Dreimal in der Woche können sich die Menschen ablenken von Gewalt und Angst.







Frankreich: "Cabaret" auf dem Bauernhof

Ein Bauer veranstaltet Bühnenshows, um seinen Betrieb finanziell zu retten. Inzwischen hat er sogar neue Arbeitsplätze geschaffen.





Sendezeiten:

DW Deutsch

DO 15.09.2022 – 00:00 UTC

DO 15.09.2022 – 04:30 UTC

DO 15.09.2022 – 08:03 UTC

DO 15.09.2022 – 13:03 UTC

DO 15.09.2022 – 17:03 UTC

FR 16.09.2022 – 06:30 UTC

FR 16.09.2022 – 19:30 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

DO 15.09.2022 – 00:00 UTC

DO 15.09.2022 – 04:30 UTC

DO 15.09.2022 – 13:03 UTC

DO 15.09.2022 – 17:03 UTC

FR 16.09.2022 – 19:30 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4| Sao Paulo UTC -3