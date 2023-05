Rauchsäule stört Flugbetrieb

Am Montag war über dem Krater des Vulkans, der zwischen Mexiko-Stadt und Puebla liegt, eine rund 1600 Meter hohe Rauchsäule zu sehen. Durch anhaltenden Ascheregen kam es am Flughafen in Mexico-Stadt zu zahlreichen Flugausfällen und Verspätungen, der Flughafen Puebla bleibt vorerst geschlossen.