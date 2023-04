Polen: Wahlkampf in einem gespaltenen Land

Liebe Leserin, lieber Leser,

Unser Korrespondent berichtet aus Polen, wo der Wahlkampf vor den Parlamentswahlen im Herbst schon begonnen hat und mit harten Bandagen geführt wird. Der Spitzenkandidat der Opposition, Donald Tusk, wird zur Zielscheibe der Angriffe aus dem Regierungslager, das in ihm einen gefährlichen Herausforderer sieht.



Gewählt wird auch in der Türkei. Und auch im Land am Bosporus ist der Wahlkampf von harten Auseinandersetzungen geprägt. In Deutschland sind die Wahllokale für Hunderttausende wahlberechtigte Deutschtürken bereits geöffnet.



In der kleinen Republik Moldau finden am kommenden Sonntag Regionalwahlen in der Autonomen Region Gagausien statt. Die turkstämmigen Einwohner dieses Landstrichs sprechen mehrheitlich Russisch und orientieren sich von jeher stark an Moskau. Unsere Reporterin hat kurz vor dem Urnengang mit den Menschen in der Region gesprochen.



Der Papst ist zu einem pastoralen Besuch in Ungarn eingetroffen. Vor zwei Jahren war er schon einmal zu einem Eucharistischen Kongress für wenige Stunden in Budapest. Diesmal nimmt er sich mehr Zeit - und wird auch schwierigen Themen nicht aus dem Weg gehen können. Denn ebenso wie die Orban-Regierung hat sich auch die ungarische katholische Kirche nicht eindeutig vom Aggressorstaat Russland abgegrenzt. Und sie hat ihre Missbrauchsfälle. Darüber berichten wir in einem exklusiven Video. Außerdem haben wir eine ungarische Theologin gebeten, uns ihre Sichtweise auf den Papstbesuch darzulegen.



In der Slowakei wurden vor einem halben Jahr zwei schwule Männer in einer Bar angegriffen und getötet. Damals war die slowakische Gesellschaft zutiefst entsetzt und zeigte sich solidarisch. Unsere Autorin geht nun der Frage nach, ob sich der Status der LGBTQ+-Community in den vergangenen sechs Monaten verändert hat.



Über diese und viele weitere Themen finden Sie Texte und Videos in diesem Newsletter. Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot gefällt und freuen uns über Ihre Reaktionen.



