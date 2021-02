Polen: Rebellion gegen den Lockdown

"Es ist schön, wieder mal auswärts zu essen." "Die Bedienung scheint nach der langen Schließung total überfordert, der Kellner hat Salz und Salat vergessen, das Klima war trotzdem toll." "Wir hatten ein großes Glück, überhaupt einen Tisch zu ergattern." So schildern Gästen ihren Besuch im Restaurant "Góraleczka" in Zakopane auf Facebook. Und machen Marek Łopata Mut.

Als einer der ersten Restaurantbetreiber in Polen hat sich Łopata der Aktion "#WirMachenAuf" (polnisch #OtwieraMY) angeschlossen und das Góraleczka, ein bekanntes Lokal im südpolnischen Skikurort trotz Corona-Restriktionen aufgemacht. "Seit Ende Oktober sind unsere Einnahmen gleich Null", erklärt der Gastronom der DW. "Jetzt bin ich an einem so dramatischen Punkt gelangt, dass ich meine Mitarbeiter entlassen müsste. Aber das würde mich psychisch kaputt machen."

Hat sein Restaurant trotz des Lockdowns geöfnet: Marek Łopata, Wirt des "Góraleczka" in Zakopane

Schon an den ersten beiden offenen Tagen waren Kontrolleure des Gesundheitsamts und der Polizei im Góraleczka: "Sie haben gedroht, dass sie mich hier jeden Tag besuchen werden", berichtet der Wirt, "ich rechne aber eher mit Geldstrafen." Für die Nicht-Einhaltung von Pandemie-Restriktionen können in Polen Strafen von bis zu 6.600 Euro auferlegt werden. Die müssen Betroffene unverzüglich bezahlen - sonst kann die Kontrollbehörde das Bankkonto des Unternehmens blockieren.

Skifahren: Eine heikle Angelegenheit

Auch die Betreiber von 14 Skiliften in den Westbeskiden sind bereit, dieses Risiko in Kauf nehmen. "Wir haben beschlossen, unsere Pisten am 1. Februar zu öffnen, obwohl das die Regierung nicht erlaubt hat", sagt Arkadiusz Matuszyński vom Vorstand der lokalen Wirtschaftsinitiative "Wisla-Cluster". "Wenn wir jetzt nicht starten, dann passiert hier insgesamt 20 Monate gar nichts. Und wenn das passiert, werden wir kein Geld für den Start der nächsten Saison 2021/2022 haben."



Ein Bild aus Zeiten, die nicht nur für den Wintertourismus besser waren: Skifahrer in der Hohen Tatra im Januar 2013

Ab dem 1. Februar werden die Pandemie-Restriktionen in Polen zwar wieder gelockert - aber nicht für alle. Während Einkaufszentren und Museen öffnen dürfen, müssen Restaurants, Hotels weiter geschlossen bleiben. Das gilt auch für Sportobjekte: Dort dürfen nur Leistungssportler trainieren. Viele Ski-Fans können den Sinn dieser Restriktionen nicht nachvollziehen, etwa weil auf einer Skipiste der Abstand viel leichter einzuhalten sei als etwa in einem Discounter.

Wütende Reaktionen

Für Aufregung sorgte, dass die Ex-Vizepremierministerin der national-konservativen Regierung Polens, Jadwiga Emilewicz, ihre beiden Söhne zum Skitraining begleitet hat und sich selbst in Skikleidung sehen ließ. Zwar hat die Politikerin sich umgehend entschuldigt: "Das hätte nicht passieren dürfen", sagte sie dem Portal interia.pl.



Jadwiga Emilewicz, damals stellvertretende Premierministerin Polens, bei einer Skype-Konferenz im Mai 2020

Die wütenden Reaktionen von Bürgern, die zuhause eingesperrt seien, seien verständlich, erklärte Emilewicz - aber ihre Söhne seien beim polnischen Skiverband als Leistungssportler registriert und dürften deshalb trainieren fahren. Kleiner Schönheitsfehler: Der Skiverband meldete, die Lizenzen für die Kinder der Ex-Ministerin seien erst nach dem Ski-Training beantragt und ausgestellt worden.

Wenig Geld für kleine Firmen

Der mediale Aufruhr um die Corona-Restriktionsbrecher hat die Probleme der polnischen Wintertourismus-Branche in den Fokus des öffentlichen Interesses gerückt. "Die meisten Firmen in unserer Region können nur im Winter Geld verdienen", erklärt Agata Wojtowicz, die Vorsitzende der regionalen Wirtschaftskammer, der DW.

Gäste mit und ohne Maske warten am 27.01.2021 vor dem Restaurant "Góraleczka" in Zakopane auf einen Platz

Die Umsätze der Restaurants, die seit Monaten nur Essen "to go" verkaufen dürfen, sei um 90 bis 95 Prozent geschrumpft. "Fast alle Kleinunternehmer bei uns stehen an der Grenze zum Bankrott, die Rettungspakete der Regierung sind nicht ausreichend". Die PiS-Regierung hätte die polnische Wirtschaft zwar bereits mit mehreren Milliarden Złoty unterstützt - aber kleine Unternehmen hätten nur einen Bruchteil davon bekommen.

Gerichtsurteile gegen den Lockdown

Tatsächlich wurden kleine Firmen während der ersten Pandemiewelle im Frühjahr zwar für drei Monate von den Sozialabgaben freigestellt, konnten einmalige Hilfen in der Höhe von 1200 Euro bekommen und für die Aufrechterhaltung jeder Arbeitsstelle stand dem Unternehmer bis zu 600 Euro monatlich zu. Doch von den späteren Rettungspaketen im Herbst und im Winter wurden die quasi ausgeschlossen. Deshalb schließen sich immer kleiner Unternehmen in Polen der Aktion #WirMachenAuf an.

Trotz Shutdown: Eine Bedienung ohne Maske bringt Gästen ihr Essen in Krakau am 18. Januaur 2021

Dabei fühlen sich die Protestler von polnischen Gerichten gestärkt, die den derzeitigen Lockdown bereits in mehreren Urteilen für rechtswidrig erklärt haben. So hat das Verwaltungsgericht Oppeln Anfang Januar 2021 eine Geldstrafe für einen Friseur aufgehoben, der im Frühjahr 2020 Kunden in seinem Salon bedient hatte. Die bereits bezahlte Strafe erhielt der Mann zurück.

Einschränkung der Bürgerrechte

Die Richter sehen die Schließung der Wirtschaft als Einschränkung der Bürgerrechte, die laut der polnischen Verfassung nur während eines Ausnahmezustands zugelassen sei. Außerdem müssten derartige Maßnahmen per Gesetz beschlossen werden - und nicht per Regierungsverordnung.

Aus demselben Grund hatte zuvor bereits das Verwaltungsgericht Gleiwitz die Quarantänepflicht für Einreisende für verfassungswidrig erklärt. Andere Gerichte urteilten in Sachen Maskenpflicht und Versammlungsverbot ähnlich. Über 30 Urteile sind in Polen bisher für die Lockdown-Gegner positiv ausgefallen.

Solidarität mit den Protestierenden

Sowohl vor Gericht als auch während der Kontrollen können sich die Protestler auf freiwilligen juristischen Beistand verlassen. "Wenn sich jemand bei uns meldet, dann übernehmen wir Schichten bei ihm in der Firma, bis die erste Kontrolle kommt", erklärt Piotr Wódkowski von der Hochschule in Thorn, der die Aktion "Juristen für Gastronomen" mit initiiert hat.

Piotr Wódkowski von der Hochschule in Thorn ist einer der Initiatoren der Aktion "Juristen für Gastronomen"

"So helfen wir den Restaurantbesitzern, den ersten Stress zu überstehen. Bei der Kontrolle schauen wir genau zu, ob alles legal verläuft und wir reagieren sofort, wenn die Kontrolleure ihre Kompetenzen überschreiten." Wenn Geldstrafen auferlegt werden, werde dem Unternehmer bei der Gerichtsklage geholfen, so der Jurist gegenüber der DW.

Solidarität kommt auch von den Kunden. In den sozialen Medien wurde die Aktion "Koche nicht zu Hause" (#Niegotujwdomu) gestartet. Und auch am vergangenen Wochenende haben viele Menschen in Polen Restaurants, die eigentlich geschlossen sein müssen, um die Rebellen zu unterstützen.