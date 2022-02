DW Nachrichten

Polen: Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine

Immer mehr ukrainische Flüchtlinge kommen im Nachbarland Polen an. In der Grenzstadt Przemysl helfen viele Freiwillige den vertriebenen Nachbarn. Doch das Mitgefühl mischt sich mit der Sorge, was noch kommen mag.