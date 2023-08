Polen erinnert an Opfer des Warschauer Aufstands von 1944

An jedem 1. August heulen nachmittags um 17.00 Uhr in Warschau und anderen polnischen Städten die Sirenen. Die Nation ehrt die Männer und Frauen, die sich gegen die nationalsozialistischen Besatzer aufbäumten.

Am Gedenktag für den Warschauer Aufstand gegen die deutsche Besatzung 1944 hat die polnische Führung das Land zu Einigkeit und Wehrhaftigkeit aufgerufen. Die Aufständischen hätten für die Einheit Polens gekämpft, sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Einigkeit sollte auch heute Erkennungszeichen der Polen sein, sagte er im Museum für den Warschauer Aufstand.

Vor 79 Jahren, am 1. August 1944, hatte die polnische Untergrundarmee Armia Krajowa die nationalsozialistischen Besatzer in Warschau angegriffen. Die Hauptstadt sollte in polnischer Hand sein, wenn von Osten sowjetische Truppen anrücken. Doch in 63 Tagen schlugen deutsche Truppen den Aufstand nieder, richteten Massaker an der Zivilbevölkerung an und zerstörten große Teile der Stadt.

"So stark, dass niemand anzugreifen wagt"

Präsident Andrzej Duda sprach bei einer anderen Veranstaltung von 180.000 ermordeten Zivilisten. Als Lehre aus der Geschichte müsse Polen so stark sein, "dass es sich nicht verteidigen muss, weil es so stark ist, dass niemand es anzugreifen wagt", sagte Duda. Oppositionsführer Donald Tusk sagte, die Aufständischen hätten ihr Leben für Werte wie Vaterlandsliebe, Freiheit und Menschenwürde gegeben.

Der 1. August ist in Polen jedes Jahr ein Tag tiefer Trauer mit Kranzniederlegungen und Gedenkveranstaltungen. Nachmittags um 17.00 Uhr heulen die Sirenen, weil das der vereinbarte Zeitpunkt für den Aufstand war. Der Warschauer Aufstand 1944 ist nicht zu verwechseln mit dem Aufstand im Warschauer Ghetto im Jahr zuvor. 1943 hatte mehrere Hundert notdürftig bewaffnete Juden im Ghetto verzweifelt versucht, ihre erzwungene Fahrt in Konzentrationslager und ihre Ermordung aufzuhalten.

