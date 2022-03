Polen bietet USA Kampfjets für Ukraine an

Polen hat sich zur Überführung seiner MiG-29-Kampfjets zum US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland bereiterklärt, damit die Vereinigten Staaten die Flugzeuge dann der Ukraine zur Verfügung stellen könnten. Die Entscheidung sei "in Folge einer Erklärung des US-Außenministers zur Übergabe von Flugzeugen an die Ukraine" getroffen worden, erklärte das Außenministerium in Warschau. Gleichzeitig bat die polnische Regierung die USA darum, ihr als Ersatz "gebrauchte Flugzeuge mit den gleichen Einsatzfähigkeiten" zu geben.

USA "überrascht"

"Ich denke, das war ein überraschender Schritt der Polen", sagte US-Außenstaatssekretärin Victoria Nuland bei einer Kongressanhörung in Washington. Dies sei nicht im Vorfeld abgesprochen gewesen. Auch auf mehrfache Nachfrage wollte sich Nuland nicht darauf festlegen, ob sich ihr Land an einer Übergabe der Flugzeuge beteiligen würde.

Außenminister Antony Blinken hatte am Sonntag bei einem Besuch in der Republik Moldau erklärt, die Vereinigten Staaten befassten sich "aktiv mit der Frage von Flugzeugen, die Polen der Ukraine liefern könnte". Gleichzeitig prüfe Washington, wie es die Lücke füllen könne, "sollte Polen sich entschließen, diese Flugzeuge zu liefern".

US-Außenminister Blinken bei seinem Moldau-Besuch

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki betonte, jede Entscheidung, der Ukraine Offensivwaffen zu überlassen, müsse von der gesamten NATO einstimmig getroffen werden. "Wir sind nicht bereit, irgendwelche Schritte allein zu gehen", stellte Morawiecki klar. Das NATO-Land Polen sei nicht Teil des Kriegs in der Ukraine.

"Langsamer Tod"

Die Ukraine bittet den Westen seit Kriegsbeginn um Kampfflugzeuge, um sich gegen russische Luftangriffe verteidigen zu können. "Wenn Sie uns nicht wenigstens Flugzeuge liefern, damit wir uns schützen können, dann wollen Sie auch, dass wir einen langsamen Tod sterben", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem seiner emotionalen Appelle an die westliche Welt.

Die ukrainischen Luftwaffenpiloten sind ausschließlich an Kampfflugzeugen vom Typ MiG-29 und Suchoi-27 ausgebildet. Laut dem Internationalen Institut für Strategische Studien (IISS) verfügen in der EU außer Polen noch die Slowakei und Bulgarien über MiG-29. Polen hatte seine 28 Maschinen zu Beginn der 2000er Jahre für die symbolische Summe von einem Euro von Deutschland bekommen.

MiG-29 der ukrainischen Luftwaffe (Archiv)

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bewertete Polens Initiative zurückhaltend. Man müsse sicherstellen, dass sich der Ukraine-Krieg nicht auf NATO-Gebiet ausweite, so die Grünen-Politikerin in einem Interview mit "Bild-TV". Auch mit Waffenlieferungen dürfe keine Steilvorlage dafür gegeben werden, dass gesagt werde, "wir beteiligen uns am Krieg". Davor hatte Russlands Präsident Wladimir Putin den Westen eindringlich gewarnt.

wa/rb (afp, dpa, rtr)