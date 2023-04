Lichtflecken in Berlin

In Berlin sah man von den rauschenden Farben nur noch einen Schimmer - die Lichtverschmutzung ist zu hoch. In den kommenden Jahren sollte man dennoch öfter mal gen Himmel schauen: Der aktuelle Sonnenzyklus erreicht laut Experten 2024 und 2025 seinen Höhepunkt, Ausbrüche nehmen dann zu. Polarlichter - oder zumindest Schimmer - können in der gemäßigten Zone in dieser Zeit etwas öfter zu sehen sein.