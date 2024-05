Selten waren Polarlichter in Deutschland so gut zu sehen wie an diesem Wochenende. Viele Menschen haben sich extra zu Aussichtspunkten begeben, um Polarlichter zu bestaunen - etwa zum Brocken, dem mit 1141 Metern höchsten Gipfel im Harz in Sachsen-Anhalt. Das Brockenhaus (links) diente zu DDR-Zeiten der Stasi als Abhörstation und ist heute Besucherzentrum des Nationalparks Harz und Museum.